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「生命中打不開一扇門時」下一句？門上竟暗藏心靈雞湯

編譯中心 / 綜合報導
一名網友PO文表示，自己在路上剛好看到「一扇門」上超有哲理的標語，讓他「無法反駁」。取材自臉書
一名網友PO文表示，自己在路上剛好看到「一扇門」上超有哲理的標語，讓他「無法反駁」。取材自臉書

疫情期間，許多店家為了防疫會將店內其他入口關閉，只留一個進出口給顧客通行，就是為了要控管入場人數。不過日前一名網友在臉書社團《路上觀察學院》中PO文表示，自己在路上剛好看到「一扇門」上超有哲理的標語，讓他「無法反駁」，PO文一出後，立刻引來萬名網友按讚，紛紛直呼「真正的心靈雞湯！」

從原PO貼出的照片可見，該扇門寫著「生命中打不開一扇門時，表示入口在右邊」，文句中不僅清楚的指示「此扇門不通，請走右邊」的意涵，更隱含著「當上帝為你關了一扇門，祂同時會幫你開一扇窗」這句話的精髓，甚至還加上兩個「箭頭符號」，讓不清楚方向的客人可以一目瞭然。

原PO看到後寫道「我竟然無法反駁」，不少網友也瘋狂留言回應，「說得真好」、「生命會自己找到出口的意思」、「人生哲理出現在一扇門上」、「真的很幽默」、「如果右邊還是打不開，就表示今天公休」、「看完後，瞬間覺得人生簡單許多」、「本來應該生氣的，但我竟然無言以對」、「很優質的文案」、「太有智慧了吧」、「代表天底下沒有打不開的門」、「有時候換一條路走也不錯」。

也有網友提到，其實該扇門是位於台灣文博會的「花博爭豔館展區」，很多參觀民眾路過都會拍照留念。

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