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閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

編譯中心 / 綜合報導
房子裡挖出爺爺藏的4.6萬紙鈔。取材自YouTube
房子裡挖出爺爺藏的4.6萬紙鈔。取材自YouTube

美國男子威利（Keith Willie）自稱「金屬偵探」，能幫雇主尋找各式失物。日前他在一棟房子裡的閣樓角落，挖出屋主已故爺爺留下裝滿現金的盒子，發現裡面有價值超過4.6萬美元的紙鈔。

來源：RediscoverLost YouTube

威利表示該棟房子屋主這幾年想出售該房產，但一直聽說爺爺在屋裡藏寶，希望在賣房子找到傳聞中的物件。威利說爺爺的錢盒藏得很好，一開始完全找不到：「這是從業10年來最令我感到亢奮的發現。」

威利透露，通常雇主提供大部分的資料都是不正確的。他會挖掘這些資料以外的訊息，好比微不足道、常被人忽視的小物件。

威利為了尋找雇主爺爺的寶物盒，在閣樓待了大約一個小時，最後終於挖出一疊現金和5000美金（約合新台幣13萬元）鈔票磚。威利告訴雇主：「這些鈔票的價值遠超過面額，賣給收藏家會得到更多錢。」

威利說這些鈔票年分為1930至1950年代，共計46,000美金，有些還是銀貨証券（silver certificate）。

威利建議屋主在賣房子前，請專業人士來家中檢查一下，以確保不會錯失獲得家中寶物的機會。

美國 YouTube

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