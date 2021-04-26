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NASA：SpaceX曾差點撞上「不明物體」 最近僅距45公里

編譯洪毅／綜合25日電
國家航空暨太空總署證實，SpaceX太空船「飛龍奮進號」在24日飛行過程中，曾出現不明物體。圖為太空船(左)抵國際太空站。(美聯社)
國家航空暨太空總署證實，SpaceX太空船「飛龍奮進號」在24日飛行過程中，曾出現不明物體。圖為太空船(左)抵國際太空站。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA)與SpaceX的太空船「飛龍奮進號」(Crew Dragon Endeavour)載送四名太空人，於24日成功抵達國際太空站(ISS)；NASA證實，在奮進號飛行的過程中，曾出現「不明的可能會合」，與該不明物體最近的距離僅45公里。SpaceX團隊當時已建議太空人應付可能的撞擊。

NASA發言人韓福瑞斯(Kelly Humphries)向科學新聞網Futurism.com表示：「NASA/SpaceX曾接到美國太空司令部(US Space Command)的通知，表示航行過程中有可能的『會合』(Conjunction)，目前將該追蹤物體分類為『未知物』」。

韓福瑞斯表示，當時太空船上的人員已無法進行「避碰操縱」，原因是可能出現會合的最短時間，已不足以進行可靠的避碰操縱計算；因此，SpaceX團隊當時在充分考量下給的建議是，請太空人穿好太空衣，以迎接可能的撞擊。

國家航空暨太空總署證實，SpaceX太空船「飛龍奮進號」在24日飛行過程中，曾出...
國家航空暨太空總署證實，SpaceX太空船「飛龍奮進號」在24日飛行過程中，曾出現不明物體。圖為「飛龍奮進號」太空人進入國際太空站。(美聯社)

太空司令部發言人迪克(Erin Dick)也向「Futurism.com」證實，五角大廈曾在美東時間24日下午1時30分，即載送飛龍奮進號的獵鷹9號火箭(Falcon 9)發射七小時後，向NASA提醒有「可能的撞擊」。

不過迪克表示：「太空軍第18控制中隊(18th Space Control Squadron)進一步分析之後，很快就得出結論，認為不存在會合的威脅，太空船上的太空人沒有危險，都很平安。」

韓福瑞斯表示，目前無法知道該物體究竟為何、究竟有多大，只在事後分析知道，該物體最靠近飛龍奮進號的距離為45公里，以太空的尺度來看，這距離算是很接近，必須關注。

飛龍奮進號的乘員後來安全抵達國際太空站，讓該太空站現在有11名太空人，是十多年來最熱鬧的時候。

這是NASA與SpaceX第三次合作載人飛行項目，相當程度上也標誌著美國重返太空的決心，因為天龍及獵鷹系列的太空船及火箭，去年中首次發射時，是2011年以來首次在美國本土發射的載人太空船，而本次為第二次；2011年至2020年間，NASA的載人項目都是使用俄羅斯火箭。

太空 NASA SpaceX

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