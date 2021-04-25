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不當陰道沖洗、不用保險套 小心骨盆發炎

記者黃惠群／台北報導
性行為也是造成骨盆腔發炎的原因之一。圖/123RF
性行為也是造成骨盆腔發炎的原因之一。圖/123RF

一名20多歲女大生平時常感下腹痛，卻未多加注意，直到嚴重腹痛、發燒，方至婦產科就診。診斷是骨盆腔發炎，卵巢、輸卵管化膿，病況嚴重，需住院治療。連續注射抗生素五天，再服用抗生素兩天後，明顯改善。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照提醒，年輕女性不要因為不好意思、就不到婦產科就診，若有慢性腹痛、異常發燒、分泌物多等問題，應及早至婦產科相關醫療院所就診，以免病情拖久更嚴重。

骨盆腔發炎（PID）是一種常見的婦科感染性疾病，細菌藉陰道由下向上感染，進而造成骨盆腔內的子宮、卵巢、輸卵管發炎。

黃閔照指出，正常狀態下，子宮頸處的黏液屏障能阻擋有害細菌進入骨盆腔。當陰道受到細菌感染時，會破壞子宮頸黏液結構，讓子宮頸的保護功能減弱，細菌就能沿著子宮頸往上入侵子宮內膜，向上擴散感染子宮、輸卵管、卵巢等處。

患病後，臨床常見的症狀是持續性下腹痛、發熱、陰道分泌物增多且有臭味等。觸診時，骨盆腔器官會疼痛，抽血可以看出白血球數值上升等。

黃閔照說，「陰道不當沖洗」是造成骨盆腔發炎的原因之一，陰道內的菌種是弱酸性，大部分乳酸桿菌的ＰＨ值約在4、5，若用自來水或是鹼性沖洗液沖洗，可能導致陰道環境改變，好的乳酸桿菌無法生存。太頻繁的清洗會讓子宮頸黏液喪失保護作用，更容易引起骨盆腔炎。

性行為也是造成骨盆腔發炎的原因之一，過早發生性行為、性行為太過頻繁、性伴侶較多，或是月經期間性交，都會提高骨盆腔發炎的風險。此外，黃閔照補充，侵入性的婦科檢查，如子宮鏡、輸卵管攝影、人工流產、裝設子宮內避孕器等，都可能破壞子宮頸的保護能力，增加感染風險。

對於有婦女擔心裝設避孕器會導致骨盆腔發炎，黃閔照說明，「其實只要做好基礎藥物處置，子宮內避孕器造成感染的風險其實並不高。」但產後三個月內，子宮不夠強壯，不太適合裝設，因為可能會有穿孔的危險。

他強調，裝設避孕器過程的感染風險雖不高，但若有嚴重腹痛、出血、發燒等症狀，應到婦產科相關醫療院所就診，釐清是否裝設避孕器的過程造成發炎，切莫大意。

預防骨盆腔發炎需從日常生活做起，不孕症治療權威醫師李茂盛指出，平時內衣褲要洗乾淨、曬乾，避免和其他衣物雜洗；進行性行為應配戴保險套，並選擇單一性伴侶；排便後要處理乾淨，擦拭方向由前往後，避免大腸桿菌感染。

李茂盛進一步提醒，女性若有慢性腹痛、異常發燒，陰道分泌物過多、化膿或分泌物顏色呈現黃色等，就是不正常，最好立即至婦產科做檢查。

預防骨盆腔發炎 製表/元氣周報 圖/123RF
預防骨盆腔發炎 製表/元氣周報 圖/123RF
股盆腔發炎常見症狀 製表/元氣周報 圖/123RF
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