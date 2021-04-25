日迪士尼上架維尼迷因梗產品 網笑：當心「辱華」

日本迪士尼網路商店「shop Disney」與卡娜赫拉合作，推出小熊維尼系列「我看了什麼？」迷因產品。（左圖取自PTT、右圖取自日本shopDisney）

日本迪士尼 網路商店「shopDisney」與卡娜赫拉合作，推出小熊維尼系列產品，從T-Shirt、帽T到馬克杯都有，不過因為圖案重現了網路迷因梗「我看了什麼？」，讓許多網友喊話迪士尼：「辱華警告」。

日本迪士尼與卡娜赫拉先前就在LINE合作過，當時推出貼圖受到不少人喜愛，其中也可以見到「我看了什麼？」圖案，這次又合作系列產品，雖然目前只在日本上架，不過仍引起海外關注。

PTT已有一票網友討論：「我整個被口水嗆到」、「辱華警告」、「上海迪士尼：完蛋」、「乳滑（辱華諧音）戰服」、「乳滑警報已響起」、「有人要開團代購嗎？想加」、「一定過不久就絕版」。

這次推出的系列產品，有服飾、袋子，還有馬克杯。（取材自日本shopDisney）

中國 國家主席習近平2017年時曾被中國網民認為很像小熊維尼，還拿習與日本前首相安倍晉三、美國前總統歐巴馬的合照，比喻為小熊維尼與屹耳（Eeyore）、跳跳虎（Tigger），讓「維尼」一度成為繼「包子」之後的習近平網路代稱。不過，不久後中國網民就發現「小熊維尼」一詞無法出現在微博留言，在當時引起熱議。

2019年，台灣遊戲公司「赤燭」推出作品「還願」中，一張遊戲背景中的符咒中被玩家發現暗藏「習近平小熊維尼」的印章圖案，引發中國玩家抵制，導致該遊戲在中國被下架。

日本前首相安倍晉三與習近平。（取材自微博）