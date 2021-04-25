吸血鬼？佛州女搭Uber睡醒突失控 狂咬司機頸部

從事發車上影片可見，史迪威從後勒住荷西。（影片截圖）

佛州 一名Uber司機荷西（Michael Hassey Jr.）日前載了一位女乘客，該乘客上車後就入睡，不料過了一陣子她醒來後，卻突然「發狂」攻擊荷西，不顧荷西正在開車，對他又勒又咬，讓荷西差點窒息而死，直到路人見狀趕緊上來拉開女乘客，才救了荷西一命。

據香港 01報導，現年22歲的荷西本月17日在坦帕（Tampa）載了一位名叫史迪威（Michele Stillwell）的55歲白髮女子。史迪威上車不久後就睡著了，一陣子後驚醒過來，並尖叫著「我的女兒！」然後出手攻擊荷西。

根據車上的錄影內容，當時是下午4時45分，史迪威從後座伸出雙手勒住荷西頸部，荷西緊急將車停到路邊並試圖逃走，但史迪威拚命拉住他，還用力往他頸部咬下，還不時尖叫道「你會死！你死定了！」畫面彷彿被吸血鬼攻擊。

荷西期間也多次求饒「我呼吸不了，我只是你的Uber司機！」，但女子不理會，狂叫「去死」，並持續攻擊荷西。荷西試圖報警，但史迪威還把他的手機 撞掉。最後是一名路人經過，見狀將史迪威拉開。

史迪威被捕後警方所拍的照片。（圖：佛州皮內拉斯縣治安官辦公室）

報導說，警方到場後，史迪威立刻被捕，事後她稱自己喝醉了，不記得做了什麼事。史迪威已在隔天獲准1.5萬美元保釋。

荷西事後表示，因為他從小被教導不能打女生，所以過程中都不願反擊史迪威。但他也坦承，襲擊對他造成極大心理創傷，彷彿親身經歷一場恐怖片，導致他現在必須接受心理治療，也不再當Uber司機了。