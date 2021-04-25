我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

日本櫻島火山噴發 火山碎屑流距離創10年紀錄

中央社／東京25日電
（取材自NHK）
（取材自NHK）

日本鹿兒島市櫻島南岳山頂火山口，今天凌晨發生爆裂式噴發，除噴煙高度達火山口上方約2300公尺外，火山碎屑流最遠到達距火山口約1.8公里處，創近10年最遠紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳呼籲，當地居民須留意火山口半徑2.4公里內可能出現體積大的飛石及火山碎屑流。

南岳山頂火山口今天發生爆裂式噴發後，噴煙高度達火山口上方約2300公尺，火山碎屑流則流到距火山口約1.8公里處。

日本鹿兒島市櫻島南岳山頂火山25日凌晨爆發。（取材自NHK）
日本鹿兒島市櫻島南岳山頂火山25日凌晨爆發。（取材自NHK）

氣象廳表示，櫻島上次發生火山碎屑流是在2018年6月，當時最遠距離約1.3公里；今天火山碎屑流的距離至少創近10年最遠紀錄。

櫻島上的村民聚落零星散布在距火山口約2.5公里外，根據警消表示，截至清晨5時止，尚未接獲災情通報。鹿兒島市政府表示，離火山口約3公里處，大約有90人居住；離火山口約4公里處，大約有500人居住。

氣象廳繼2016年2月以來，凌晨2時再度對櫻島發布噴發速報；2時40分發布火山口周邊警報，將噴發警戒維持在3級，並把必須保持警戒的範圍，從「火山口起算約2公里」，擴大為「火山口起算直到接近逾2公里居住地區為止」。

根據氣象廳的噴發警戒等級，1級代表留意活火山；2級是進行火山口周邊管制；3級是實施入山管制；4級是進行避難準備；最高的5級代表立即避難。

日本

上一則

吸血鬼？佛州女搭Uber睡醒突失控 狂咬司機頸部

下一則

冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材

延伸閱讀

中國海警艦艇編隊 巡航釣魚台稱「在領海內」

中國海警艦艇編隊 巡航釣魚台稱「在領海內」
日浮世繪《神奈川衝浪裡》中諷《神奈氚衝浪裡》輻世繪

日浮世繪《神奈川衝浪裡》中諷《神奈氚衝浪裡》輻世繪
藍營細數謝長廷爭議言論 果然是「助日」代表

藍營細數謝長廷爭議言論 果然是「助日」代表
搶子大戰 江宏傑贏面大 日本律師：福原愛恐賠錢

搶子大戰 江宏傑贏面大 日本律師：福原愛恐賠錢

熱門新聞

日本財務管理專家指出，其實有錢人和一般人的差別，從生活習慣就能看得出來。圖片來源／ingimage

有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道

2021-04-20 01:46
美國一對男同志在20多年前撿到一位嬰兒，在法官的建議之下，決定收他作養子。（取材自Instagram）

紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生

2021-04-23 01:35
39歲的宮川隆史被人爆料，一次交往35名女子，堪稱時間管理大師。（取材自Youtube 「MBS NEWS」）

一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘

2021-04-21 23:27
亞歷山大不滿女子技術太差，要求退費，事後更將女子推下樓。取材自YouTube

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

2021-04-24 03:35
巴西一名跨性別女子在2017年為了整形變美，找上無照密醫注射工業用矽膠，導致自己宛如戴上一張「鬼面具」。（取材自推特）

她找密醫整形失敗成「鬼面具」 募款失敗續「醜下去」

2021-04-18 02:03
日本一對姊妹，因為姐姐企圖私吞母親留下的絕大部分遺產，差點對簿公堂。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

2021-04-23 05:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚

加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還