我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材

編譯中心 / 綜合報導
網友發現院子裡的冷氣歪了一邊，才知道底下又長了竹筍。(取材自推特)
網友發現院子裡的冷氣歪了一邊，才知道底下又長了竹筍。(取材自推特)

現代社會都市越來越發達，不少人都住在好幾層樓高的公寓裡，對地面下到底藏著些什麼東西，或許顯得有些生疏。最近一位日本網友，就發現自家的地底下，竟然自動長了好幾根竹筍出來，讓他擔心家中的建築，會不會因為這些竹筍而遭到破壞。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位twitter網友「kabutomushi」最近在網路上分享照片，表示他家的冷氣機室外機，不知為何往前傾斜了一點點。於是他仔細檢查周圍，結果發現就在冷氣底下，長出了兩顆竹筍，竹筍的尖端頂起了底部，才造成冷氣前傾。

kabutomushi表示，其實這早已不是第一次，以前家中四周，就不時看到野生的竹筍出現，像過去設置平台的地方也曾冒出竹筍，推測地底下搞不好有竹筍的根莖存在。這次雖然像往常一樣除掉竹筍，還煮成美味料理吃掉了，但難保之後不會再發，也很擔心住宅因此遭到破壞。

其他網友看到照片，則紛紛表示「只是竹筍還算幸運的…這種牆壁邊緣都有長，很擔心底下有什麼東西」、「感受到了竹筍的根性」、「感覺地板有一天會被刺穿」、「我也是跟竹筍奮戰的一員，這看起來應該是孟宗竹吧？要除根可能得挖60公分深左右喔，加油！」

日本

上一則

日本櫻島火山噴發 火山碎屑流距離創10年紀錄

延伸閱讀

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
NBA／柯瑞表現太誇張 林書豪讚：他是改變聯盟的拓荒者

NBA／柯瑞表現太誇張 林書豪讚：他是改變聯盟的拓荒者
北海道小學林中荒廢近50年 網驚呼：像天空之城

北海道小學林中荒廢近50年 網驚呼：像天空之城
MLB／就是要報仇 小熊捕手指使「投觸身球」害隊友禁賽

MLB／就是要報仇 小熊捕手指使「投觸身球」害隊友禁賽

熱門新聞

日本財務管理專家指出，其實有錢人和一般人的差別，從生活習慣就能看得出來。圖片來源／ingimage

有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道

2021-04-20 01:46
美國一對男同志在20多年前撿到一位嬰兒，在法官的建議之下，決定收他作養子。（取材自Instagram）

紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生

2021-04-23 01:35
39歲的宮川隆史被人爆料，一次交往35名女子，堪稱時間管理大師。（取材自Youtube 「MBS NEWS」）

一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘

2021-04-21 23:27
亞歷山大不滿女子技術太差，要求退費，事後更將女子推下樓。取材自YouTube

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

2021-04-24 03:35
巴西一名跨性別女子在2017年為了整形變美，找上無照密醫注射工業用矽膠，導致自己宛如戴上一張「鬼面具」。（取材自推特）

她找密醫整形失敗成「鬼面具」 募款失敗續「醜下去」

2021-04-18 02:03
日本一對姊妹，因為姐姐企圖私吞母親留下的絕大部分遺產，差點對簿公堂。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

2021-04-23 05:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚

加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還