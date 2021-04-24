我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3199萬 27.5%民眾完成接種

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

兒童哭鬧、易怒不受管教 可能是控制型人格出問題

記者卜敏正／嘉義報導
台中榮總嘉義分院兒青科主任章秉純指出，父母或主要照顧者正確的兒童教養，可增強兒童「社會興趣」，才不會「長歪」成為自私的人。記者卜敏正／翻攝
台中榮總嘉義分院兒青科主任章秉純指出，父母或主要照顧者正確的兒童教養，可增強兒童「社會興趣」，才不會「長歪」成為自私的人。記者卜敏正／翻攝

台灣8歲男孩嘉嘉從小受父母寵愛，小學三年級突然不願寫功課、哭鬧抗拒，對於師長管教無法配合，父母親帶嘉嘉到台中榮總嘉義分院兒青科就醫，醫師研判嘉嘉有ADHD(注意力不足過動症)傾向，亦屬阿德勒中「控制型」人格，會利用自己所能做行為、控制自己世界，經親職教育、藥物治療，學習、人際關係逐步回歸正軌。

台中榮總嘉義分院兒青科主任章秉純指出，父母或主要照顧者正確的兒童教養，可增強兒童「社會興趣」，才不會「長歪」成為自私的人；增加社會興趣會培養孩童責任感，建議父母在教養中增加合作與分享，讓社會興趣從家庭中萌芽。

章秉純表示，兒童時期腦部尚未成熟，孩子的行為、思考模式、都完全受父母或是照顧者影響；人類腦部發育在幼童期、甚至兒童、青少年初期，都尚未發育完整，故情緒問題與其解讀為「疾病」，不如視為「發展不均衡」較合宜。

章秉純說明，孩童持續易怒長達30分鐘，家長就應注意，近年來，研究兒童情緒的學者研究發現，易怒兒童杏仁核、頂葉、枕葉與額葉在實驗中會出現異常活動；挫折期間，兒童的後扣帶迴和頂葉皮質，功能也較弱。透過這些現象可知，兒童易怒有時不是師長「說破嘴」制止就可解決。

章秉純認為，將精神醫學與個體心理學結合，可以幫助我們思考易怒兒童的教養策略，致力兒童教養的個體心理學之父阿德勒曾說過「當父母親站著指責孩子，讓孩子看到自己的一無是處」，認為人類心理力量來自「自卑感」，而自卑感能激起個體產生追求補償力量。

心理學家凱弗基於阿德勒理論，提出「生活方式」可分為四種優勢人格，為「取悅他人型」、「控制他人型」、「追求舒適型」、「超越他人型」四大類，「暴怒孩子」最多類型就是控制型人格，最控制型守法，但失控後反而是最不守規矩、無法親近人群也易怕挫折；舒適型則愛好和平不與人爭，但偏掉後會出現逃避、懶惰；取悅型志願為他人付出，但反之則會失去自我。

章秉純表示，兒童時期腦部尚未成熟，孩子的行為、思考模式、都完全受父母或是照顧者影...
章秉純表示，兒童時期腦部尚未成熟，孩子的行為、思考模式、都完全受父母或是照顧者影響。記者卜敏正／翻攝

台灣 教育

上一則

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

延伸閱讀

入學面試 五項成功要領

入學面試 五項成功要領
核事故導致「三頭嬰兒」？研究指輻射損傷不會殃及後代

核事故導致「三頭嬰兒」？研究指輻射損傷不會殃及後代
亞利桑納極保守LGBTQ教育法案 州長否決

亞利桑納極保守LGBTQ教育法案 州長否決
家庭照顧者 「轉念5招」情緒不爆發

家庭照顧者 「轉念5招」情緒不爆發

熱門新聞

日本財務管理專家指出，其實有錢人和一般人的差別，從生活習慣就能看得出來。圖片來源／ingimage

有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道

2021-04-20 01:46
麵條烹煮方便，是各國常見的主食之一。 示意圖／ingimage

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

2021-04-16 08:33
美國一對男同志在20多年前撿到一位嬰兒，在法官的建議之下，決定收他作養子。（取材自Instagram）

紐約地鐵棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生

2021-04-23 01:35
西雅圖信用卡處理公司「Gravity Payments」執行長普萊斯6年前自砍薪水，讓全體員工享有每年至少6萬元台幣的基本工資。(翻攝：Instagram/danpriceseattle)

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

2021-04-16 18:09
39歲的宮川隆史被人爆料，一次交往35名女子，堪稱時間管理大師。（取材自Youtube 「MBS NEWS」）

一次交往35女 打工仔猛收禮物榨乾熟女 下場悽慘

2021-04-21 23:27
巴西一名跨性別女子在2017年為了整形變美，找上無照密醫注射工業用矽膠，導致自己宛如戴上一張「鬼面具」。（取材自推特）

她找密醫整形失敗成「鬼面具」 募款失敗續「醜下去」

2021-04-18 02:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪
接種2周內去世 嬌生疫苗致血栓 又傳1死1送醫

接種2周內去世 嬌生疫苗致血栓 又傳1死1送醫