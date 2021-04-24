兒童哭鬧、易怒不受管教 可能是控制型人格出問題

台中榮總嘉義分院兒青科主任章秉純指出，父母或主要照顧者正確的兒童教養，可增強兒童「社會興趣」，才不會「長歪」成為自私的人。記者卜敏正／翻攝

台灣 8歲男孩嘉嘉從小受父母寵愛，小學三年級突然不願寫功課、哭鬧抗拒，對於師長管教無法配合，父母親帶嘉嘉到台中榮總嘉義分院兒青科就醫，醫師研判嘉嘉有ADHD(注意力不足過動症)傾向，亦屬阿德勒中「控制型」人格，會利用自己所能做行為、控制自己世界，經親職教育 、藥物治療，學習、人際關係逐步回歸正軌。

台中榮總嘉義分院兒青科主任章秉純指出，父母或主要照顧者正確的兒童教養，可增強兒童「社會興趣」，才不會「長歪」成為自私的人；增加社會興趣會培養孩童責任感，建議父母在教養中增加合作與分享，讓社會興趣從家庭中萌芽。

章秉純表示，兒童時期腦部尚未成熟，孩子的行為、思考模式、都完全受父母或是照顧者影響；人類腦部發育在幼童期、甚至兒童、青少年初期，都尚未發育完整，故情緒問題與其解讀為「疾病」，不如視為「發展不均衡」較合宜。

章秉純說明，孩童持續易怒長達30分鐘，家長就應注意，近年來，研究兒童情緒的學者研究發現，易怒兒童杏仁核、頂葉、枕葉與額葉在實驗中會出現異常活動；挫折期間，兒童的後扣帶迴和頂葉皮質，功能也較弱。透過這些現象可知，兒童易怒有時不是師長「說破嘴」制止就可解決。

章秉純認為，將精神醫學與個體心理學結合，可以幫助我們思考易怒兒童的教養策略，致力兒童教養的個體心理學之父阿德勒曾說過「當父母親站著指責孩子，讓孩子看到自己的一無是處」，認為人類心理力量來自「自卑感」，而自卑感能激起個體產生追求補償力量。

心理學家凱弗基於阿德勒理論，提出「生活方式」可分為四種優勢人格，為「取悅他人型」、「控制他人型」、「追求舒適型」、「超越他人型」四大類，「暴怒孩子」最多類型就是控制型人格，最控制型守法，但失控後反而是最不守規矩、無法親近人群也易怕挫折；舒適型則愛好和平不與人爭，但偏掉後會出現逃避、懶惰；取悅型志願為他人付出，但反之則會失去自我。