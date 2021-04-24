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把亡父骨灰裝進保齡球 替祂「打出連續12次全倒」圓夢

編譯中心 / 綜合報導
保齡球選手辛克用這顆有著爸爸骨灰的特製球，打出完全比賽。取材自Instagram
保齡球選手辛克用這顆有著爸爸骨灰的特製球，打出完全比賽。取材自Instagram

每個人的生命中或多或少都有一個「想完成的夢想」，日前一名住在美國的39歲保齡球選手辛克（John Hinkle），就為了完成爸爸想完成「完美保齡球比賽」的夢，便突發奇想的把祂的骨灰倒入保齡球內進行比賽，結果竟真的成功打出連續12次的全倒，讓許多網友都十分感動。

來源：WMBD News YouTube

據《WMBD News》報導指出，住在美國伊利諾州的保齡球選手辛克，從小兄弟倆就一起接受爸爸的保齡球訓練，兩人長大後也都成為選手，而辛克更曾在NCAA的保齡球錦標賽中，為當地的西伊利諾伊大學贏下2屆冠軍。

「爸爸曾打過298、299分，但從沒打過300分比賽」在2016年時辛克的父親過世，仍未完成祂生前想打出300分「完美比賽」的夢想，因此辛克便萌生出想把爸爸的骨灰封入保齡球的拇指孔中，讓自己代替爸爸完成夢想的念頭。

直至近日，辛克才終於找到有辦法客製此要求的保齡球工匠，並在本月12日的比賽中，用這顆球打出單局連續十二次全倒的完美比賽，更在最後一次全倒時，整個人喜極而泣攤軟在地，隨後辛克也在接受媒體採訪時說明，本次的比賽，對自己與弟弟來說意義深遠。

美國 伊利諾州 YouTube

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