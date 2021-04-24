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妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

編譯中心 / 綜合報導
好市多熟食區美食深受民眾喜愛。示意圖／本報資料照片
好市多熟食區美食深受民眾喜愛。示意圖／本報資料照片

美式賣場「好市多」因商品多樣且價格優惠，許多大容量商品深受家庭喜愛，熟食區的美食更是闔家大小都愛吃。有網友分享，他在美食區排隊時，前面一對夫妻討論要買的餐點時，甜蜜的對話卻讓原PO直呼被閃瞎。

一名網友於《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，日前在熟食區排隊購買時，前面一對夫妻的對話卻令他心中淌淚。夫妻倆的對話圍繞著待會兒要買的食物，其中老婆就向丈夫建議「等等買個大片披薩、兩碗濃湯，嗯...凱薩沙拉也不錯，阿車上可以先喝綜合果汁，怎麼樣？」，對此老公忍不住笑虧「太多了吧！我是在餵豬嗎？」，老婆愣了一下卻妙回「是我在餵豬！因為大部分都會進你的肚子裡，你不虧」，最終老公笑笑地無奈答應「好好好都買都買！」

原PO於好市多排隊買披薩，前面夫妻倆的甜蜜對話卻令他心碎不已。取材自臉書
原PO於好市多排隊買披薩，前面夫妻倆的甜蜜對話卻令他心碎不已。取材自臉書

夫妻倆的對話在原PO心中迴盪著，讓他端著披薩忍不住惆悵道「這份披薩...全部都會進我肚子裡，因為...我憑實力單身！100%不虧...不！是虧不到」，原PO更於文末哭訴「這是療癒系BBQ口味披薩，專屬我單身獨享的味道」。

網友紛紛留言表示安慰，「別難過，至少你吃的是自己想吃的披薩，我吃的卻是孩子吃剩不吃的廚餘」、「單身才是王道…」、「改天我也來試試單身的驕傲」，也有網友打趣原PO，「比悲傷還悲傷的故事」、「單身的人還有種獨闖好市多真的不簡單」、「以後直接跟櫃檯說：我要一份單身狗套餐」。

好市多 美食 Costco

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