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清服聖母抱小耶穌態像 教宗批准宗座加冕 台灣第一次

記者魯永明／嘉義報導
天主教嘉義教區朝聖地、梅山鄉天主堂，供奉穿清朝服飾聖母手抱小耶穌態像，莊嚴慈祥，教宗方濟各上個月准予宗座加冕中華聖母態像。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區朝聖地、梅山鄉天主堂，供奉穿清朝服飾聖母手抱小耶穌態像，莊嚴慈祥，教宗方濟各上個月准予宗座加冕中華聖母態像。記者魯永明／攝影

天主教嘉義教區朝聖地、梅山鄉天主堂，供奉穿清朝服飾聖母手抱小耶穌態像，莊嚴慈祥，教宗方濟各上個月准予宗座加冕中華聖母態像，教區訂8月8日下午在雲林縣正心中學禮堂，舉行加冕大典，教宗將派樞機、萬民福音傳播部部長塔格萊主持，在聖母態像加上皇冠，這將是台灣有史以來天主教會第一次舉行宗座加冕典禮。

嘉義教區秘書長趙永吉神父說，半年多前，時任嘉義教區主教的多瑪斯鍾安住總主教（現任台北總主教），向教宗申請為中華聖母木製態像加冕，教宗方濟各透過禮儀及聖事部，2月19日發布教宗批准令，嘉義教區在3月2日正式收到批准令。

天主教嘉義教區朝聖地、梅山鄉天主堂，供奉穿清朝服飾聖母手抱小耶穌態像，莊嚴慈祥，...
天主教嘉義教區朝聖地、梅山鄉天主堂，供奉穿清朝服飾聖母手抱小耶穌態像，莊嚴慈祥，教宗方濟各上個月准予宗座加冕中華聖母態像。取材自華聖母朝聖地臉書

宗座或法定加冕是一種虔敬的教會典禮，宗座加冕典禮中教宗頒予為特定教區特有頭銜的聖母態像，加上皇冠或星辰光環。這也是教會授予態像的最高榮譽。

趙永吉表示，樞機、萬民福音傳播部部長塔格萊，8月將代表教宗來台參加全國福傳大會，結束後安排到嘉義教區，主持中華聖母態像加冕大典，全體神職人員及教友以祈禱、歡欣喜悅心情，期待加冕大典到來。

根據梅山教堂歷史，中華聖母態像由來，是在1900年義和團民兵與官兵多次攻打河北省東閭村，居民都是天主教友，聖母多次出現在天空中保護此地。

天主教嘉義教區朝聖地、梅山鄉天主堂，供奉穿清朝服飾聖母手抱小耶穌態像，莊嚴慈祥，...
天主教嘉義教區朝聖地、梅山鄉天主堂，供奉穿清朝服飾聖母手抱小耶穌態像，莊嚴慈祥，教宗方濟各准予宗座加冕中華聖母態像，圖為教會舉行聖母態像遊行情形。記者魯永明／翻攝

1908年村子裡神父請畫家繪製一幅身穿中國服飾聖母，此幅聖母像1924年被中華教會選定為中華聖母像，並將中華民族奉獻給聖母，成為人民保護者。她的慶日是母親節的前一天。1972年，嘉義教區特定梅山中華聖母堂為教區朝聖地，為紀念中華聖母50周年，塑製祝聖梅山中華聖母態像。

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