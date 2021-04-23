母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

日本一對姊妹，因為姐姐企圖私吞母親留下的絕大部分遺產，差點對簿公堂。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

俗話說「親兄弟明算帳」，談到錢的事，即使感情再好的家人，彼此都有可能撕破臉。日本 媒體最近就報導一起遺產糾紛，差點讓一對姊妹彼此決裂。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位57歲的女性次美，有一個大2歲的姐姐一子及年邁的母親。後來母親去世，在葬禮的時候，一子交給次美一個裝有200萬日幣（約1.8萬美元）信封，告訴次美「當初母親說，如果自己過世了，要把這個拿給你。你就拿去吧。」

當時次美不疑有他，收下了這200萬現金。不過幾個月後照理應該進行遺產分配的手續，次美卻遲遲不見一子的通知，開始懷疑一子是不是隱瞞了什麼。於是次美展開追查，結果發現母親過世時，遺產其實高達2000萬日幣（約18.5萬美元）之多，但是一子卻只想拿其中一點部分敷衍她。

次美於是找來一子，兩人在飯店中對質。次美從銀行調出了金額記錄，證明母親生前有2000萬存款的事實。一子雖然一開始想推託責任，但在白紙黑字的紀錄下，想賴也賴不掉。最後兩人達成協議，遺產總金額扣除掉葬禮費用後由兩人對分，才平息了這次的爭議。

律師江幡吉昭指出，這次糾紛能在還算順利的狀況下落幕，關鍵點在次美蒐集了充分的金流證據，以及一子在被追問時及時坦承。另外，在事情陷入膠著之前，也沒有急著去找律師。畢竟對質當時如果有律師在場，事態很可能走向兩方徹底決裂，真的對簿公堂，即使拿到錢也有所損失，就不太可能像現在這樣能夠和平解決了。