她見陽台可愛鳥巢還向友人炫耀 一打掃…竟是菜瓜布

一名女網友將陽台的菜瓜布當成鳥巢，笑翻眾人。取材自臉書

現在大樓林立，除了樹上之外，小鳥也會將大樓建物當作築巢地點，有一名女網友在臉書 PO文表示年初發現陽台有個鳥巢，她還向朋友炫耀，沒想到日前準備要清掃陽台時，卻發現這根本不是鳥巢，照片貼出來笑翻一票網友，還有人建議繼續放著可能真的會變成巢。

原PO在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，她說自從1月搬進宿舍後，發現陽台有個鳥巢，因為覺得這個鳥巢很可愛所以沒有去動它，甚至當朋友來訪時，原PO還很得意地炫耀說「你看！有鳥巢喔！」經過快4個月，日前她覺得陽台上的灰塵太多，想要清掃一番，沒想到這才發現這個鳥巢竟然只是個菜瓜布，讓她失望地飆粗話。

照片吸引逾萬名網友按讚點閱，「美麗的錯誤」、「繼續假裝是鳥巢，是不是更溫馨地活著？」、「復古風金屬鳥巢擺飾」、「朋友其實都知道，只是不忍心戳破」、「而且是用到爛的菜瓜布」、「鳥回巢：『X!我的菜瓜巢呢？』」、「菜瓜布：偽裝了這麼久，終究還是被發現了」。

還有人覺得菜瓜布放久一點，可能真的會被鳥兒當成巢，「我覺得斑鳩會來，現成的，牠們很可能很樂意接手」、「說不定放久了會有鳥來」、「可以放久一點，看是不是真的會變鳥巢」、「搞不好真的曾經被拿來當鳥巢啊」。