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暴龍走路原來不快 時速不到5公里 跟人類差不多

編譯周辰陽／即時報導
荷蘭科學家近日發布一項新研究，認為暴龍雖然可怕，但只能以每小時不到5公里的速度「悠閒地」散步，跟鴯鶓、大象、馬跟人類的自然步行速率差不多，遠比以往認為的速度要低。(路透)
荷蘭科學家近日發布一項新研究，認為暴龍雖然可怕，但只能以每小時不到5公里的速度「悠閒地」散步，跟鴯鶓、大象、馬跟人類的自然步行速率差不多，遠比以往認為的速度要低。(路透)

荷蘭科學家近日發布一項新研究，認為暴龍雖然可怕，但只能以每小時不到5公里的速度「悠閒地」散步，跟鴯鶓、大象、馬跟人類的自然步行速率差不多，遠比以往認為的速度要低。

每日郵報報導，阿姆斯特丹自由大學原始生物力學碩士生拜萊特（Pasha van Bijlert）主導這項研究。他表示，之前的研究估算暴龍與其他雙足行走恐龍的步行速度在每秒2至3公尺之間，換算約每小時7.2至10.8公里，他們新估算的速度則低了約一倍左右。

拜萊特的研究關鍵是長約13公尺、重約6噸的雌性暴龍標本「崔克絲」（Trix）。2013年在美國蒙大拿州出土的「崔克絲」骨骼保存狀況完整又極為完好，讓研究人員能利用牠的3D重建尾巴與生物力學模型，估算暴龍擺尾結合步幅的節奏。

來源:聯合影音

根據拜萊特說法，暴龍等雙足行走恐龍的尾巴有著彈簧狀韌帶，「就像沿著尾巴長度延伸的橡皮筋」。「崔克絲」尾巴重約1000公斤，「就像是靠著一條橡皮筋支撐的團塊」，但每走一步都會優雅地上下擺動，走路步伐與尾巴自然擺動頻率一經配合，就能減少所需的力量，進而算出喜好步行速率（PWS）為每小時4.5公里。

拜萊特還說，觀察長度超過總長一半的尾巴後，就能知道暴龍的尾巴對牠走路有多重要。由於每個尾椎之間都有強力韌帶，暴龍懸掛的尾巴不用消耗能量，跟現存世上的其他動物完全不同。他表示，雖然暴龍看起來不像走路飛快的物種，但現在還不能斷言人類可以跑贏暴龍，牠的最快速度還有待更多研究進一步揭示。

恐龍 美國 蒙大拿州

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