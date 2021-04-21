義大利曠職大王 翹班15年 64萬薪水照拿不誤

義大利南部城市卡坦札羅的普格列斯．恰喬醫院（圖）發生一名工作人員翹班長達15年，不僅打破全國紀錄，總計53.8萬歐元的全薪也照拿不誤，被義媒封為「曠職大王」。(畫面翻攝：Tgcal24.it)

義大利 南部城市卡坦札羅（Catanzaro）發生一名醫院工作人員翹班長達15年，不僅打破全國紀錄，總計53.8萬歐元（約64萬美元）的薪水與社安金也照拿不誤，被義媒封為天天偷懶的「曠職大王」，現在被警方指控詐欺 、加重勒索與濫權。

每日電訊報報導，現年67歲的當事人史庫馬奇（Salvatore Scumace，暫譯）是一名公務員，2005年被指派到卡坦札羅的普格列斯．恰喬醫院（Pugliese Ciaccio）擔任消防安檢員，但是他不僅報到簽約後就沒有上班，更威脅主管，要是她打報告建議處分他，她自己與家人就會遭遇不測。

該名主管稍後退休 ，接任者與人資部門從未檢查當事人出勤紀錄，一直沒發現史庫馬奇根本就沒有上班。直到警方發起「兼職」（Part Time）行動，針對公家機關盛行的曠職現象與疑似詐欺活動進行漫長調查，比對出勤表、薪水單與同僚的證詞後，才抓到史庫馬奇長期曠職。

根據報導，隨著醫院展開內部調查，史庫馬奇終於在2020年9月被開除。6名經理也被懷疑涉案，同樣遭受警方調查。

義大利長期存在「幽靈」公務員問題，不是人根本就沒出現，就是打卡後立刻整天不見蹤影，有時還跑到私人企業上班。