我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布 老闆鼓勵員工打疫苗 將獲「抵稅優惠」

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

火星上自製氧氣 NASA毅力號再創歷史

編譯張君堯／即時報導
美國航太總署的毅力號再度創造歷史，根據官方21日的說法，這台6輪機器人將火星大氣中的一些二氧化碳成功轉化為氧氣，這是人類史上第一次在地球以外的行星上達成，創下新里程碑。(美聯社)
美國航太總署的毅力號再度創造歷史，根據官方21日的說法，這台6輪機器人將火星大氣中的一些二氧化碳成功轉化為氧氣，這是人類史上第一次在地球以外的行星上達成，創下新里程碑。(美聯社)

美國航太總署（NASA）的毅力號再度創造歷史，根據官方21日的說法，這台6輪機器人將火星大氣中的一些二氧化碳成功轉化為氧氣，這是人類史上第一次在地球以外的行星上達成，創下新里程碑。

這項演示於20日舉行，目的是希望使用的實驗儀器能的進階版本能夠為人類未來進一步的探索做出貢獻，這項演示不僅代表能替未來的太空人提供呼吸的氧氣，而且還可以讓先前每每要花費大量資源、只為從地球上運輸大量氧氣的需求降低。

這個被稱為「MOXIE」的裝置也被稱為「機械樹」（Mechanical Tree），它利用電和化學方法將二氧化碳分子中的1個碳原子和2個氧原子分解。

第一次運行時，MOXIE產生了5克氧氣，相當於一名從事正常活動的太空人約10分鐘呼吸所需的氧氣。MOXIE的工程師現在將進行更多測試，並嘗試提高其氧氣輸出量，目前每小時可產生多達10克的氧氣。NASA航天技術局副局長路透（Jim Reuter）強調，MOXIE是在火星上將二氧化碳轉化為氧氣技術的「關鍵第一步」。

MOXIE是由麻省理工學院設計，採用如鎳合金的耐熱材料製成，其設計可承受運行所需的攝氏800度高溫，同時其薄薄的金屬塗層還可確保它不會將熱能發散且不會損害設備。

太空 火星 NASA

上一則

「國民老婆」新垣結衣為H&M代言 中國粉絲怒喊離婚

下一則

義大利曠職大王 翹班15年 64萬薪水照拿不誤

延伸閱讀

NASA無人直升機火星首飛40秒 萊特兄弟後人類又一壯舉

NASA無人直升機火星首飛40秒 萊特兄弟後人類又一壯舉

火星空氣極稀薄 「機智號」相當飛到聖母峰3倍高

火星空氣極稀薄 「機智號」相當飛到聖母峰3倍高
一張圖看NASA火星無人直升機 成功滯空40秒

一張圖看NASA火星無人直升機 成功滯空40秒
外星受控飛行 NASA機智號火星直升機成功升空

外星受控飛行 NASA機智號火星直升機成功升空

熱門新聞

麵條烹煮方便，是各國常見的主食之一。 示意圖／ingimage

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

2021-04-16 08:33
西雅圖信用卡處理公司「Gravity Payments」執行長普萊斯6年前自砍薪水，讓全體員工享有每年至少6萬元台幣的基本工資。(翻攝：Instagram/danpriceseattle)

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

2021-04-16 18:09
加拿大國會議員艾摩斯不小心在視訊鏡頭前露出裸體，當時加拿大眾議院正在進行視訊會議。(美聯社)

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

2021-04-15 12:28
日本財務管理專家指出，其實有錢人和一般人的差別，從生活習慣就能看得出來。圖片來源／ingimage

有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道

2021-04-20 01:46
男子胡恩拿五枚鑽戒向女友求婚。取材自NBC新聞網

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

2021-04-15 09:06
巴西一名跨性別女子在2017年為了整形變美，找上無照密醫注射工業用矽膠，導致自己宛如戴上一張「鬼面具」。（取材自推特）

她找密醫整形失敗成「鬼面具」 募款失敗續「醜下去」

2021-04-18 02:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
婆媳不和 華嫗流浪街頭月餘

婆媳不和 華嫗流浪街頭月餘