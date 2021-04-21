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年滿16歲可打疫苗 某些地方政府在高中設立接種站

奶酒帶你玩／聽好、看好、吃好 一個都不能少

世界新聞網朱紆煜／製作
取自：flushingbid.com
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本次奶酒繼續給大家搜羅了3個值得去的地方，滿足不同需求的大家。 

趁著周末，走一趟吧！

奶酒

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逾400萬點閱 少女寫下爸爸「酒鬼人生」 作文引共鳴

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