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姚明基因好強 女兒10歲身高170公分

記者林宸誼╱即時報導
姚明溫柔彎腰和女兒說話。取材自微博
姚明溫柔彎腰和女兒說話。取材自微博

有「移動長城」之稱的中國籃球協會主席姚明，身高226公分的他，和同是籃球員的妻子葉莉育有一女，最近姚明和女兒在路上被人認出，年僅10歲的女兒姚沁蕾身高相當驚人，170公分，高過同齡均值30公分的她，已經和一般成年男子一樣高。

網易新聞報導，日前有中國網友在星巴克巧遇姚明，對方笑說「身為資深星巴克氣氛組，真沒想到自己能有這一天」，由於姚明實在太高，「很難不認出來」。

只見姚明身旁還帶著女兒，網友表示，姚明對女兒相當溫柔，點餐時還特別彎下腰聽女兒想喝什麼。

貼文一出，網友們將焦點全放在姚明的女兒姚沁蕾（Amy），她在2010年5月出生於美國休士頓，今年10歲就已擁有170公分的傲人身高，完全遺傳到爸媽優秀的基因，她站在一群大人身旁，幾乎和一般成年男子一樣高。

根據中國兒童身高表，10歲女童身高平均值是140.1公分，最高也不過148.2公分，代表姚明女兒高過均值達30公分。

姚明和葉莉在2007年完婚，同樣身為中國知名籃球員的葉莉也有190公分，兩人被封為「巨人夫婦」，婚後3年後生下女兒。姚沁蕾6歲時就被目擊，身高將近150公分，更有人大膽預測，她未來的身高可能會達到194公分至208公分之間。

中國兒童標準身高表。取材自香港經濟日報
中國兒童標準身高表。取材自香港經濟日報

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