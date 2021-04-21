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瑞士年度春祭燒雪人 快速「爆頭」預示夏季好天氣

編譯周辰陽／綜合報導
瑞士2021年的燃燒巨型雪人波伊格由電視實況轉播，揮舞著乾草叉的波伊格「爆頭」時間約13分，較平均時間要短，一位觀眾表示，這預示一個「很棒的夏季」。（路透）
瑞士2021年的燃燒巨型雪人波伊格由電視實況轉播，揮舞著乾草叉的波伊格「爆頭」時間約13分，較平均時間要短，一位觀眾表示，這預示一個「很棒的夏季」。（路透）

瑞士一年一度的傳統春季祭典「六鳴節」（Sechseläuten）19日登場，但受到新冠肺炎疫情影響，燃燒巨型雪人波伊格（Böögg）的活動首度移師到蘇黎世以外的地方，改在偏遠的魔鬼橋（Devil's Bridge）進行。

根據官方介紹與媒體報導，巨型雪人波伊格象徵冬季惡魔，被燃燒代表驅趕冬天跟預示春天。今年的波伊格由粗麻布與木絲（wood wool）製成，塞進140根鞭炮，點燃到燒盡的時間預示冬天還會持續多久，如果頭部爆炸得越快，代表春天就會越早降臨。

瑞士一年一度的傳統春祭「六鳴節」19日登場，但受到新冠肺炎疫情影響，燃燒巨型雪人...
瑞士一年一度的傳統春祭「六鳴節」19日登場，但受到新冠肺炎疫情影響，燃燒巨型雪人波伊格的活動首度移師到蘇黎世以外的地方，改在偏遠的魔鬼橋進行。（路透）

為避免群眾聚集，蘇黎世當局連續第二年取消六鳴節。今年打造波伊格的邁爾（Luki Meier）受訪指出，疫情讓大型慶典無從辦起，也沒辦法在市內燃燒波伊格，最後選擇改到烏里州（Uri）的紹勒嫩峽谷（Schöllenen gorge）舉行。同時，因應地點改成魔鬼橋，波伊格過去手拿的掃把也換成乾草叉。

邁爾解釋，位於蘇黎世以南約100公里的紹勒嫩峽谷是一個完美場所，可以避免人群聚集，「你可以封起來，讓其他人無法進來。魔鬼橋是一個好地點，因為魔鬼跟波伊格必須一起破除疫情大流行，也讓我們今年有一個美好的夏天」。

根據蘇黎世官方介紹與外媒報導，巨型雪人波伊格象徵冬季惡魔，被燃燒代表驅趕冬天跟預...
根據蘇黎世官方介紹與外媒報導，巨型雪人波伊格象徵冬季惡魔，被燃燒代表驅趕冬天跟預示春天，點燃到燒盡的時間預示冬天還會持續多久，如果頭部爆炸得越快，代表春天就會越早降臨。（路透）

報導稱，今年的燃燒巨型雪人波伊格由電視實況轉播，揮舞著乾草叉的波伊格「爆頭」時間約13分，較平均時間要短。一位觀眾表示，這預示一個「很棒的夏季」。

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