我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

奶油捲、樂高… 紐西蘭「歡樂棺材」讓哀悼者忘悲傷

聯合新聞網／綜合報導
奶油甜甜圈捲造型棺材。（美聯社）
奶油甜甜圈捲造型棺材。（美聯社）

美聯社報導，在紐西蘭一場肅穆葬禮，當抬棺者緩緩將棺木抬進教堂，數百名哀悼者突然一陣哄堂大笑。原來，這個棺材是巨大的奶油甜甜圈捲。

亡者遺孀黛博拉（Debra）說：「這掩蓋了過去幾周的悲傷，大家最後的回憶都是甜甜圈和我先生的幽默感。」

甜甜圈捲棺材是亡者表親霍爾（Ross Hall）的最新作品。霍爾在紐西蘭設立一家名為Dying Art的公司，專門製作各種繽紛造型的棺材，例如帆船、消防車、巧克力棒和樂高積木。

有些棺材設計特別複雜好比帆船有很多如帆、欄杆、滑輪等特殊構造。（美聯社）
有些棺材設計特別複雜好比帆船有很多如帆、欄杆、滑輪等特殊構造。（美聯社）

棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材，例如帆船、消防車、巧克力棒和樂高積木。（美聯社...
棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材，例如帆船、消防車、巧克力棒和樂高積木。（美聯社）

霍爾表示：「有些人想透過棺材表達心聲，我很樂意效勞。」霍爾的想法回溯自15年前他試著立遺囑，並想著自己的棺材不想跟其他人一樣：「我想要一個上面有火焰的紅色棺材。」

半年後，霍爾決定將他原本招牌設計公司轉型成棺材設計公司，他還諮詢幾位葬儀社朋友的意見，最後在眾人疑惑又充滿興趣的目光下，這個點子逐漸成形了。

棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。（美聯社）
棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。（美聯社）

霍爾使用特製的空白棺材，再拿纖維板和膠合板添加細節。棺材上的設計則是透過數位印刷印出來。有些設計特別複雜好比帆船有很多如帆、欄杆、滑輪等特殊構造。霍爾製作的棺材都是能生物分解的，通常與死者一起埋葬或火化。

棺材根據不同設計售價約為紐幣3000元至7500元（約2170至5425美元）。

棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。（美聯社）
棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。（美聯社）

霍爾指出葬禮的氣氛在最近幾年發生了顯著變化：「人們現在認為葬禮是慶祝生命，而非哀悼死亡。」

霍爾提到自己原本希望死後葬在火焰的紅色棺材裡，最近改變主意並已發電子郵件給孩子們：「想穿豹紋丁字褲，放在透明棺材裡。」但他笑稱：「孩子們拒絕我了。」

棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。（美聯社）
棺材店老闆製作各種繽紛造型的棺材。（美聯社）

上一則

印尼女英雄日 資深女記者堅守新聞前線33年

下一則

4月21日星座運勢 雙子工作有大進展、獅子合作不愉快

延伸閱讀

威廉、哈利在菲立普親王葬禮聊了什麼？唇語專家解密

威廉、哈利在菲立普親王葬禮聊了什麼？唇語專家解密
英王室和哈利泯恩仇？菲立普親王葬禮後闢室密商2小時

英王室和哈利泯恩仇？菲立普親王葬禮後闢室密商2小時
法國擬5月推疫苗護照 紐澳旅遊泡泡開門 機場湧旅客

法國擬5月推疫苗護照 紐澳旅遊泡泡開門 機場湧旅客
哈利葬禮後與父親散步 傳20日啟程返美陪伴梅根

哈利葬禮後與父親散步 傳20日啟程返美陪伴梅根

熱門新聞

麵條烹煮方便，是各國常見的主食之一。 示意圖／ingimage

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

2021-04-16 08:33
西雅圖信用卡處理公司「Gravity Payments」執行長普萊斯6年前自砍薪水，讓全體員工享有每年至少6萬元台幣的基本工資。(翻攝：Instagram/danpriceseattle)

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

2021-04-16 18:09
加拿大國會議員艾摩斯不小心在視訊鏡頭前露出裸體，當時加拿大眾議院正在進行視訊會議。(美聯社)

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

2021-04-15 12:28
去年5月封鎖防疫期間所做的意見調查顯示，波霸奶茶是加州、夏威夷和密西根熱門外送飲料第一名。美聯社

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

2021-04-14 05:21
圖為「藍色珊瑚礁」劇照。（取材自IMDb）

「藍色珊瑚礁」60歲男星 想找能「一天做2次」的女友

2021-04-14 03:22
劉德華公開私下飲食習慣。取材自微博

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

2021-04-13 08:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因