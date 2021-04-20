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直播／蘋果春季發表會 傳聞新品一次看

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直播／蘋果春季發表會 傳聞新品一次看

聯合新聞網／綜合報導
蘋果春季發表會將於台灣時間4月21日凌晨1點登場。圖／蘋果提供
蘋果春季發表會將於台灣時間4月21日凌晨1點登場。圖／蘋果提供

眾所矚目的蘋果春季發表會將在美東時間20日下午1時舉辦Special Event，同樣以線上直播形式發表。綜合目前媒體資訊，最有可能在此次發表會現身的便是新款iPad Pro。而全新產品AirTag以及ARM架構的iMac桌上型電腦，可能還要再等一等。

影片來源：YouTube Apple頻道

iPad Pro

目前多方消息的共識是將會發表新款iPad Pro系列，最大亮點在可能換上Mini LED顯示面板，並維持11吋與12.9吋兩種規格。

iPad Mini

此外一般iPad系列可能也會在發表會中更新機種，iPad Mini則被預期顯示面積將變得更大，網站也流傳iPad Mini 6渲染圖，螢幕佔比大幅提升，將Touch ID融入側面的實體電源按鍵中。

Airtag

根據先前報導指出，Airtag是為了協助用戶找到丟失物。有分析師認為是介於硬幣大小的小掛墜，可掛在鑰匙鍊或書包上，透過「尋找」（Find My）應用程式來找到遺失物位置。事實上AirTag早在去年就有傳聞即將推出，但疑似礙於新冠肺炎疫情使得蘋果不得不延後至今。

然而彭博新聞記者Mark Gurman表示，蘋果在接下來的「特別活動」中僅會更新現有iPad機種，推出更新的11吋及12.9吋iPad Pro，並不會出現傳聞已久的AirTag定位標籤配件。一切仍得等到發表會才能揭曉。

蘋果 疫情 新冠肺炎

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得獎作品／新冠疫情期間的「專欄作者」和「攝影記者」

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