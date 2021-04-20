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有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道

編譯中心 / 綜合報導
日本財務管理專家指出，其實有錢人和一般人的差別，從生活習慣就能看得出來。圖片來源／ingimage
日本財務管理專家指出，其實有錢人和一般人的差別，從生活習慣就能看得出來。圖片來源／ingimage

有句話是「有錢人跟你想得不一樣」，不過具體上到底哪裡不一樣，或許很多人也答不上來。日本財務規畫師藤川太，最近就在日本媒體「PRESIDENT Online」上發表文章，分享他所見的有錢人與一般人，差別到底在哪。

藤川說明，所謂的有錢人與一般人，其實從一些生活小習慣就能看得出來。比方說在家中擺設上，有錢人會比較重視整理與分類，也很少看到花盆之類的容器，放著卻完全沒用上。一般人則經常亂糟糟的堆得到處都是，冰箱裡頭也常常堆滿看到特價，就大量買下來的冷凍食品。

藤川指出，造成差異的主要原因，其實就是懂不懂「取捨」。好比說在購物時，因為特價等原因衝動買下的東西，常常拿回家也只是堆著，久而久之造成室內凌亂。如果能在買的時候就冷靜下來，仔細考慮買回家能做什麼，那家中的環境當然就容易整齊。同時，也會順便做好金錢的分配，省下不必要的開銷。

又如同使用皮夾時，有些人都會隨意把發票、鈔票等亂塞一通。但是有錢人整理皮夾，其實會依照鈔票等，將不同種類的東西按照順序放置。而且一般人因為想要優惠，在皮夾裡可能放了不少張點數卡，可是正因為放太多了，導致真正要用的時候常常找不到。而有錢人則會取捨幾張常用的卡片，確保有需要時不會找不到。

藤川認為，一些保持清潔、順序的小習慣，看似跟錢沒有關連，但其實也可能隱含著一個人規劃能力，因此許多有錢人才容易有比較重視整齊與效率的特徵，進而得以累積財富。

日本

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