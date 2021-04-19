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清朝后妃若穿越現代 台國中生研究：這些人變低收入戶

記者朱冠諭／桃園20日電
「如懿傳」中的「嘉貴妃」角色。（圖：中視提供）
「如懿傳」中的「嘉貴妃」角色。（圖：中視提供）

近年宮廷劇盛行，但清朝后妃穿越到現代會是低收入戶嗎？桃園市私立大華中學國中部學生王之佑、張綵璇、曾羽彤，看宮廷劇時好奇各等級后妃的待遇究竟差多少，於是以古代嬪妃們領到的俸祿換算成現代薪資，發現「常在」和「答應」可說是現代的低收入戶，3位學生參加台灣師範大學舉辦的數感盃競賽，勇奪國中專題報導組金獎第一名，創意且有趣的主題獲得評審青睞。

3位學生將皇太后、皇后、妃子、嬪、貴人、常在、答應的年俸祿，以2021年1月匯率換算成為現代薪資，並依據行政院主計總處的薪資平台，看出各階后妃們的薪資水準所在百分位數，再依據桃園市社會局公告的中低收入戶相關薪資收入表，確定是否有后妃的收入在現代屬於中低收入戶。

結果發現皇太后年薪約681萬（台幣，下同）、皇后約309萬、皇貴妃約247萬、貴妃約185萬、妃約92萬、嬪約62萬、貴人約31萬、常在約15萬、答應約9萬。

成員發現，后妃們的薪資貧富差距非常大，貴人年薪等同於現在的基本工資水準，而貴人升到嬪的年薪落差最大，薪資排序百分位數相差50％，另外常在和答應年俸祿更等同於現代的低收入戶，也難怪后妃們都要處心積慮向上爬。

台灣師範大學舉辦的數感盃競賽由科技部指導，已辦理第4屆，分高、國中組2組，體裁有新詩、專題報導及短篇小說3種主題，評分指標為取材、數學與其他領域的結合。

低收入 台灣 匯率

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