樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

波蘭有民眾發現樹上的不明生物，於是通報專家處理，沒想到所謂的不明生物竟然是「牛角麵包」。（取材自臉書）

說到在樹上棲息，全身黃褐色，會攀著樹枝一動也不動的生物，會想到什麼呢？最近波蘭就有民眾發現這麼一個可疑「生物」，通報讓專家處理之後，才揭曉其中真相。

根據日本 媒體「ねとらぼ」報導，波蘭動物組織KTOZ（KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami）最近分享一張照片，表示日前有民眾來電通報，說在樹枝上發現一個奇怪的「生物」，有著褐色的長條外觀，但不像是鳥兒或見到過的昆蟲，所以聯絡專家處理。

聽了民眾的描述，調查員仍然不清楚那是什麼樣的生物，於是前往現場探查。本來以為有可能真的碰到未知生物，調查員到場以後才發現是虛驚一場。原來所謂的奇怪「生物」，只是一個卡在樹枝上的牛角麵包，只是角度太剛好，讓它看起來很像是寄生在樹木上的生物罷了。

真相大白以後，網友們也紛紛表示「不不，其實是牛角麵包更可怕吧，哪個人把它弄上去的」、「其實春天是牛角麵包的繁殖期，牛角麵包會為了產卵去爬樹」、「沒有比牛角麵包更危險的生物了，一旦吃了一口就會中毒，演變成每次早餐都會想吃的狀況」、「牛角麵包還比較恐怖笑死」。