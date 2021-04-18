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手癢了？拜登上任後 首次打高球

中央社／德拉瓦州威明頓市17日電
拜登（左）相當熱愛高爾夫球，上任後終於有機會揮桿。（美聯社）
拜登（左）相當熱愛高爾夫球，上任後終於有機會揮桿。（美聯社）

美國總統拜登今天仿效熱愛高球的前任總統川普走上球場，來到家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的球道一展球技。這是拜登上任後，第一次打高爾夫。

截至17日，拜登已經就任美國總統87天，而前總統川普在擔任美國總統的前100天裡，打了19次小白球。

拜登車隊17日中午時分開進威明頓鄉村俱樂部（Wilmington Country Club），由於事前沒有宣布，這個私人高檔俱樂部的會員明顯嚇了一跳，紛紛停止原本的揮桿動作，有人甚至拿起手機拍下難得一見的畫面。

拜登相當熱愛高爾夫球，上任後終於有機會揮桿。（美聯社）
拜登相當熱愛高爾夫球，上任後終於有機會揮桿。（美聯社）

跟隨拜登的記者無法親眼看到他打球的樣子，但看到他和一群人一起搭乘高球車穿過廣闊的草坪。

白宮表示，拜登的球友包括已故長子波（Beau）的岳父奧利維爾（Ron Olivere），以及拜登的高級顧問芮契提（Steve Ricchetti）。

拜登通常不談論自己的球技，和常常公開自吹自擂的川普截然不同。川普不只常打球，還有自己的球場。

高球網站Morning Read引述威明頓球場建築師瓊斯（Robert Trent Jones）的話說，拜登「熱愛高球、打高球、也重視高球」，「他只是不像（川普）那樣自我推銷而已」。

拜登 高球 川普

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