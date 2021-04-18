芝加哥亞洲躍動影展 台灣觀光宣傳主動出擊

台灣 交通部觀光 局與芝加哥亞洲躍動影展主辦單位合作，日前在「親愛的房客」放映前播放台灣觀光微電影，讓美國民眾體驗自行車遊台的魅力，為疫後台灣觀光復甦搶占先機。

第12季亞洲躍動影展（APUC）與中華民國駐芝加哥辦事處、駐紐約台北文化中心合推5部台灣電影，3月開幕後已線上播映「無聲」、「千年一問」及「76号恐怖書店」，「親愛的房客」4月16日在芝加哥林肯庭院汽車戲院（Lincoln Yards Drive-In）放映。

影片來源：YouTube

交通部觀光局特地和影展主辦單位合作，在「親」片放映前播放自行車旅遊影片「台灣，感覺真實的自己」，讓美國民眾體驗以時速15公里遊台灣的美好。

觀光局駐紐約辦事處表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）將使旅遊型態朝安全、戶外、獨特等方向發展，台灣有特色小鎮、登山健行、單車樂活、海島山脈及戶外活動多元等優勢，有利在疫情過後吸引優質旅客。

為加強宣傳「2021自行車旅遊年」，觀光局首次製作8D版國際宣傳影片，分別針對國家風景區多元路線及環島一號線推出「台灣，感覺真實的自己」及「台灣，真有這條路」兩篇。

片中呈現自行車旅行串連海洋、森林、溪流、稻田、國寶級濕地、風化奇石，並與在地風情結合，透過電子與管弦樂曲風及8聲音重現，呈現孤獨卻不寂寞、沉澱出精彩又飽含哲學的台灣自行車旅程。

8D環繞立體聲更能讓觀眾感受頭頂與腳下在騎自行車途中的一切聲響，只要戴上耳機看著手機畫面，就可體驗如電影院 中8度空間的「穿腦」效果。

第12季亞洲躍動影展預定24日在林肯庭院汽車戲院放映第57屆金馬獎最佳劇情長片「消失的情人節」，屆時將搭配播放「台灣，真有這條路」，再次向美國觀眾呈現台灣電影與自行車旅遊魅力。

影片來源：YouTube