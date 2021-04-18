滴滴金黃色…他研究苦茶油多年 只為給家人最好的油

瑞蚨園生產的苦茶油(左)色澤金黃無雜質，與他牌截然不同。記者莊祖銘／攝影

台灣 嘉義縣中埔鄉農民鄧匯賢，因家人喜歡食用苦茶油，多年前從營造業退休 後，研發出採機器螺旋的中低溫 壓榨法，搭配超微米過濾機，產出的苦茶油清香色澤金黃且不含雜質，「對健康零負擔」，也成為他多年來的堅持。

從風乾、曬豆、選豆，到進入機器磨碎、加工過濾，苦茶籽油的製程約2個月，100斤的苦茶籽到終端剩5斤，「慢工出細活」，鄧匯賢對品質的堅持，來自於家人。

影片來源：聯合新聞網

鄧匯賢原本從事營造，因家人喜歡苦茶油，但他在市面搜索許久，卻找不到令他滿意的苦茶油，於是多年前，他召集39位夥伴成立「瑞蚨園」品牌。

選用頂級白花小果油茶籽，產製過程中堅持人工選豆，鄧匯賢說很多油茶籽含有黃麴毒素，機器不易剔除；另外，他認為重複式濾網，根本篩不乾淨，遂改採拋棄式過濾紙，這兩個步驟，大幅降低苦茶油的臭油味和雜質。

最後也是最重要的步驟，鄧匯賢採「超微米過濾機」，產出的油金黃透亮，裡面沒有一丁點雜質，氣味上濃郁香醇更延長保存效期，過程中絕不添加任何油品及香料，每年都將自產的苦茶油送檢驗機構。

嘉義縣議員何子凡是瑞蚨園忠實顧客，他說目前國產苦茶油籽約占需求僅15%，其餘皆仰賴進口，「國產茶籽其實還有相當成長空間」，他也提議嘉義低海拔山區檳榔產業逐漸衰退轉型下，政府應該積極推廣種植，提高農村與農民收益。