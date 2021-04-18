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輪椅族血友病病友重新再「站」 每日步行10公里謝醫師

記者黃惠群／台北報導
台大醫院名譽教授、台灣血友病之父沈銘鏡攜手血友病病友，呼籲「預防性治療」可大幅降低病友日常生活中的出血風險。記者黃惠群／攝影
台大醫院名譽教授、台灣血友病之父沈銘鏡攜手血友病病友，呼籲「預防性治療」可大幅降低病友日常生活中的出血風險。記者黃惠群／攝影

血友病是一種凝血功能障礙疾病，患者的關節常因長期反覆出血，造成病變；血友病病友王華舘1歲時確診為重度A型血友病患者，25歲時關節破壞嚴重、變形無法行走，以輪椅代步10年，原以為就此與輪椅為伍，但因台灣血友病之父沈銘鏡一句「你人生真的要這樣嗎？」他毅然決定做關節置換手術，術後透過復健找回行動力，每日堅持步行10公里，誓言將年輕時沒走的路，統統走回來。

根據最新健保資料統計，台灣領取重大傷病卡的血友病患者超過1500人，登錄在家治療之個案，至2020年有896人，其中676人為A型血友病患者，重度552人，中度68人，輕度81人。

為嚮應世界血友病日，台灣血栓暨止血學會舉行記者會，邀集血液科專家及血友病病友分享相關經驗。年近50歲的血友病患者王華舘於會中指出，早年沒有健保給付，父母為了籌措藥費，至少賣了5棟房子，無奈當時沒有預防性藥物，只能等到出血相當嚴重、忍無可忍才會往醫院跑，但因此練就他超乎常人的忍痛能力。

王華舘1歲時因缺乏第8凝血因子，確診為重度A型血友病，從有記憶以來全身就經常莫名出現多處淤青、關節腫脹疼痛，晚上關節血腫，常不好意思半夜打擾家人，忍痛到早上才告知與就診，真的痛苦難耐，才到醫院注射血漿，平均1到2個月就需治療一次。

到了25歲，王華舘關節嚴重變形無法行走，只能以輪椅代步，以為自己一生都無法靠一己之力，重新站立，因而有過輕生想法，幸台大醫院名譽教授、台灣血友病之父沈銘鏡一句「你人生真的要這樣嗎？」點醒了他，讓他決心擺脫輪椅人生，接受髖關節和膝關節置換手術，如今不僅可以步行，還堅持每日一定要走上10公里，將年輕時沒走的路，統統走回來。

另一名血友病患者、金曲歌王Leo王也至現場，用歌聲勉勵病友勇敢追夢，並揮動自身關節，展現治療後，並有一樣能生活如常。

沈銘鏡說，血友病治療自1995年即納入健保給付，且長期陸續引進新的長效藥物，如今血友病治療已從早期出血才治的「需要性治療」進步到「預防性治療」，病友及早開始進行預防性凝血因子注射，可大幅降低日常生活中的出血風險，讓日常生活及肢體活動與常人無異。

台灣血栓暨止血學會理事長、中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師彭慶添說，很多病友因擔心意外出血，不喜活動身體，長期下來導致肌肉萎縮、影響關節健康，呼籲病友應多選擇游泳、羽球、桌球等避免激烈碰撞的運動，增強肌肉力量，並同時減少出血情形發生。

台灣 健保 肌肉

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