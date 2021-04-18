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辦婚禮辦到分手？沒有聘金、撞斷門牙…理由百出

記者朱冠諭／桃園18日電
婚友聯誼中心業者感嘆，新人籌備婚禮時常有爭執，兩人必須抱著傾聽、接納溝通的心情，才能化解不必要爭執，好事成雙。（本報資料照片）
婚友聯誼中心業者感嘆，新人籌備婚禮時常有爭執，兩人必須抱著傾聽、接納溝通的心情，才能化解不必要爭執，好事成雙。（本報資料照片）

婚事告吹狀況多，一名在台灣新竹科學園區工作的王姓工程師，四個月前透過專業婚友聯誼中心認識一名國小老師，兩人相談甚歡，很快論及婚嫁，但當男生表明不付聘金，女老師一聽竟臉色大變，認為會被外界閒言閒語「女生嫁不出去才不收聘金」，雙方婚事因而鬧僵。中壢區美滿服務中心主任徐乃義感嘆，新人籌備婚禮時常有爭執，兩人必須抱著傾聽、接納溝通的心情，才能化解不必要爭執，好事成雙。

無獨有偶，桃園一名外型亮麗的女秘書，8個月前認識了高考及格的公務員，兩人好不容易準備在今年母親節訂婚，不料最近2人到賣場選家具，回程中因車子急煞，女秘書撞斷一顆門牙，除了怪男生開車不小心，也認為不吉利，堅持取消婚約。

徐乃義說，新人籌備婚禮時，溝通過程難免產生磨擦，有人因為是否公證結婚鬧翻，有的因為伴娘伴郎人選擺不平，更有人因為媒人禮金額爭執不休。

徐乃義指出，台灣結婚率低，根據內政部資料，2020年台灣累計結婚對數為12萬1702對，比2019年減少1萬2822對，結婚率為千分之5.16，一對男女好不容易將步入禮堂，卻常因為一些「小眉角」讓好事告吹，如果當事人不能以成熟、理性、冷靜面對問題，好事也會變無解。

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