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新冠封城讓法國人文思泉湧 竟讓出版社求「別再投稿」

編譯周辰陽／綜合報導
法國巴黎的「女修道院長圖書館」書店，攝於2020年11月的第二次全法封城防疫期間。自新冠肺炎疫情爆發以來，法國已三度全國性封城，菜鳥作家終於有時間好好寫作，但近日爆增的投稿量讓出版社不堪負荷。取材自臉書
法國巴黎的「女修道院長圖書館」書店，攝於2020年11月的第二次全法封城防疫期間。自新冠肺炎疫情爆發以來，法國已三度全國性封城，菜鳥作家終於有時間好好寫作，但近日爆增的投稿量讓出版社不堪負荷。取材自臉書

自新冠肺炎疫情爆發以來，法國政府已頒布三次全國性封城，菜鳥作者終於有時間好好寫作，將腦內的構思轉變成小說或完善過去束之高閣的稿件，但投稿量爆增讓出版社不堪負荷，一間出版社甚至公開發文，請大家別再把稿子寄過來了。

泰晤士報與France 24報導，法國一年出版約10萬本新書，2020年的兩次全國性封城讓書店經營大受影響，連帶導致出書時程表中斷與大亂。但根據一份調查，在第一次全法封城期間，超過5百萬法國人開始動筆寫作，讓出版社現在還要費勁處理爆量的投稿。

據報導，曾為普魯斯特（Marcel Proust）、西蒙．波娃（Simone de Beauvoir）與卡繆（Albert Camus）等大師出書的伽利瑪出版社（Gallimard）收稿量大增，從疫情前一天約30分上升到現在約50分。為索忍尼辛出版《古拉格群島》的瑟伊出版社（Seuil）過去整年一般收到約3500分書稿，2021年前三個月就收到1200分，比平常多出四分之一。

伽利瑪出版社編輯萊克里萬（Gabrielle Lécrivain）指出，每一分投稿都會獲得回覆，但「這需要嚴謹與思考時間」。社方4月初就公開發文，稱「考量到異常情況，我們請你們推遲寄來你們的稿件。照顧好你們自己，閱讀愉快」。

報導還指出，不同於英語系作家會僱請經紀人，法國作家會直接找出版社。出版社則組織教師與退休人士為主力的讀者小組，請他們閱讀投稿。瑟伊出版社投稿主管貝勒芙（Laure Belloeuvre）指出，新冠疫情期間收到稿件的質與量並不相符，「現在的每個人都知道怎麼使用電腦，我們明白人們正在寫作，但我們沒有他們有在讀書的印象」。

疫情 封城 退休

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