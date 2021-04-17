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執法十年好搭檔 退休警長與世界最小警犬同一天過世

編譯周辰陽／即時報導
美國俄亥俄州吉奧格郡前警長麥克利蘭與前警犬米吉2016年底一起退休前影像。麥克利蘭的家屬已決定，讓這一對好搭檔一起入土為安。畫面翻攝：Geaugamapleleaf.com
美國俄亥俄州吉奧格郡前警長麥克利蘭與前警犬米吉2016年底一起退休前影像。麥克利蘭的家屬已決定，讓這一對好搭檔一起入土為安。畫面翻攝：Geaugamapleleaf.com

美國俄亥俄州吉奧格郡（Geauga County, OH）前警長麥克利蘭（Dan McClelland）與前警犬米吉（Midge）一起執法十年，可以說是密不可分，生活堅定地交織在一起，還在2016年底一起退休。美聯社報導，麥克利蘭14日因癌症病逝、享年67歲，16歲的米吉也在數小時後死於家中。

麥克利蘭從警44年，一直都在俄州吉奧格郡警局服務，退休前擔任13年警長，是一位公正、熱愛工作、有決斷力、願意傾聽與全心保護轄區民眾的好警察。米吉則是吉娃娃與捕鼠梗犬混種的嗅探犬，2006年加入警隊，獲金氏世界紀錄認證為世界最小警犬。

儘管米吉身形嬌小，執法卻毫不含糊。相對於更具侵略性的大型警犬，溫馴的米吉搜車不會破壞車內裝潢，也不會留下泥濘的腳印，鑽到車底搜索更不成問題。

美聯社報導，麥克利蘭與米吉組成的搭檔可說是當地明星，也曾登上日間脫口秀與全國性雜誌。無論麥克利蘭去到什麼地方，米吉一定跟在他的身邊。如果麥克利蘭在警局辦公，米吉就會窩在辦公桌旁的狗床小憩。當麥克利蘭與米吉到學校訪問時，一人一犬都受到學童們的熱烈歡迎。

接替麥克利蘭擔任警長的希爾登布蘭德（Scott Hildenbrand）稱米吉的人氣度更高，連麥克利蘭都曾笑言，要是人們在巡遊的花車看到他跟米吉，大概會說「嘿，那是米吉跟某某人」。麥克利蘭退休後，曾帶著妻子與米吉開著露營車遊覽全美，麥克利蘭的家屬也決定，讓這一對好搭檔一起入土為安。

美國俄亥俄州吉奧格郡前警長麥克利蘭與前警犬米吉2006年合照。這一對執法一起執法...
美國俄亥俄州吉奧格郡前警長麥克利蘭與前警犬米吉2006年合照。這一對執法一起執法十年的好搭檔14日相隔數小時先後過世。美聯社

退休 俄亥俄州 警察

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