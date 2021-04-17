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經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

波霸粉圓大缺貨 美飲料店崩潰喊：沒珍珠 客人就不來

編譯羅方妤／即時報導
新冠肺炎衝擊全球供應鏈，許多日用品延遲到貨，連美國飲料店使用的珍珠也無法倖免。許多飲料店業者抱怨，沒有珍珠客人就不來買飲料了，就像牛排館不賣牛排。美聯社
新冠肺炎衝擊全球供應鏈，許多日用品延遲到貨，連美國飲料店使用的珍珠也無法倖免。許多飲料店業者抱怨，沒有珍珠客人就不來買飲料了，就像牛排館不賣牛排。美聯社

紐約時報報導，新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，感染病例和檢疫規範也使航運業工人短缺，使美國洛杉磯和舊金山港口貨物堆積數月，連從台灣紅到美國的飲料店店所使用珍珠也遲遲未到貨。飲料店業者叫苦連天，有些業者還說，沒有珍珠客人就不來買飲料，這就像牛排館不賣牛排一樣。

珍珠茶飲是種在奶茶、水果風味綠茶或紅茶中加入木薯粉製成的珍珠飲料，最早源於台灣，後來又紅到美國。製作珍珠要使用泰國和太平洋島嶼的木薯粉，但由於運輸延誤，台灣的珍珠和泰國的木薯粉還在海上運送或是卡在港口。

加州業者 Fanale Drinks負責提供全美數千間飲料店珍珠，業務代表亞利安娜．漢森表示，已經聯絡木薯粉補貨事宜數月，但尚未到貨，公司已經快沒有木薯粉存貨了。舊金山Honeybear Boba飲料店業者崔恩說：「珍珠奶茶店沒有珍珠，就像汽車經銷商無車可賣，牛排店沒有牛排。」

店家安撫消費者別生氣

中央社／舊金山16日專電

全美製作珍珠奶茶的粉圓短缺，業者呼籲客人點不到波霸時「請勿生氣」，或點購其他替代品。許多美國人喝台式手搖杯時，無波霸粉圓不歡。

台灣的手搖杯、泡沫紅茶、珍奶飲料近年相關產業在美國快速成長。

但美國目前正在鬧「波霸荒」，中央社記者走訪舊金山灣區一店家，門口公告「現在波霸短缺，每杯飲料可點一份波霸」。

有民眾告訴記者：「如果飲料中沒有添加有嚼勁的波霸，吸引力就不大了。」

工廠設在加州海威德（Hayward）、在舊金山灣區擁有多家店面，於2013年創立的品牌Boba Guys在IG公告，波霸荒已遍及全美，「這是產業鍊的問題」，即使他們在美國有工廠，仍仰賴海外原料製作飲料中的「波霸」。

為了解釋迫在眉睫的短缺衝擊，品牌相關負責人戴著口罩、親自上陣做了一則影音，直接跟消費者溝通，呼籲客人點不到波霸時「請勿生氣」，或點購其他替代品。

「波霸短缺，人們嚇壞」，舊金山灣區電視台KRON4日前以此為標題，報導美國從海外、特別是從亞洲地區進口貨物遇到很大的問題。

巨型貨櫃輪長賜輪3月間在埃及蘇伊士運河擱淺，其他大小貨輪卡住一段時間，波及需要走這條海運的貨物。供應鏈專家桑德斯（Nada R. Sanders）預估可能需要兩個月才能恢復正常運輸流量。

許多國際觀光客到亞洲或台灣旅行時，對大街小巷的手搖杯飲料店印象深刻。

總部設在夏威夷（Honolulu）的大盤供應商Bubble Tea Supply在官網介紹手搖杯的歷史，「1980年代早期來自台灣的一家小茶舖」、「手搖杯之於台灣就像咖啡與可樂之於美國」，並說明「QQ」是台灣人形容波霸嚼勁的用詞。

珍奶店正如雨後春筍在美國開展，估計加州至少有百家以上手搖杯店家。

舊金山及全美在鬧粉圓「波霸荒」，手搖杯飲的原料因貨輪壅塞現象無法如期到港口，讓仰...
舊金山及全美在鬧粉圓「波霸荒」，手搖杯飲的原料因貨輪壅塞現象無法如期到港口，讓仰賴亞洲貨源的美國手搖杯業者公告短缺。中央社

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