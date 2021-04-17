北海道小學林中荒廢近50年 網驚呼：像天空之城

北海道森林中有一座廢棄校舍，已經從1974年就荒廢至今。取材自堆特

許多建築物在失去功能性之後，漸漸成為乏人問津的廢墟。然而這些廢墟建築，反而透露出神秘的美感。最近在日本 ，就有網友拍到一座北海道的廢棄小學，神秘模樣還讓其他網友想起了吉卜力動畫場景。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位twitter網友「kyon_K4」最近在網路上分享一系列照片，表示他在北海道美唄市的山區中，發現一整座圓形設計的廢棄小學。該小學原本是「美唄市立沼東小學」，自1974年就閉校，從此成為廢墟至今。

kyon_K4表示，其實他以前就知道這座廢墟的大名，2013年就曾經造訪拍攝。現在的他擁有一台空拍機，可以從高角度進行攝影 ，於是又重返此地。而雖然一部份建築物因為積水難以拍攝，不過見識到人造建物被大自然徹底包覆的模樣，仍令他讚嘆不已。

網友們也紛紛表示「好神秘的地方」、「北海道森林中的學校有點可怕，感覺會有熊」、「很像某個隱藏關卡」、「浮在森林中的拉普達（註：電影 「天空之城」中的天空城市）」、「我這也有20年前左右的廢校，小樽的石山中學」、「美到說不出話」、「好像幻想秘境喔」。