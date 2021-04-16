Google地球近年最大更新 縮時攝影見證37年演變

透過Google Earth的縮時攝影功能，使用者可以透過搜尋列選擇地球上任何一個地方，並觀看該地的縮時變化。圖為台北、新北1984年和2020年的衛星影像比較圖。取材自Google Earth網頁earth.google.com

Google 地球服務今天宣布推出自2017年以來最大規模更新，透過「縮時攝影 」（Timelapse）功能，將過去37年來的2400萬張衛星相片匯編成具互動性的4D體驗。

Google地球、Earth Engine及推廣計畫總經理摩爾（Rebecca Moore）在官方部落格發文表示，自Google地球推出以來，Google一直專注於建造世界的3D版複製品，如實呈現生生不息的地球，並提供有娛樂性且賦予每個人能創造正面改變的功能。

影片來源：YouTube

摩爾說，有了Google地球中的「縮時攝影」，就可以更清晰地了解不斷變化的地球，不僅能呈現問題，也呈現解決方案，以及數十年來不斷發展、令人著迷的美麗自然現象。

若要探索Google地球的縮時攝影功能，使用者可以前往g.co/Timelapse，透過搜尋列選擇地球上任何一個地方，並觀看該地的縮時變化。使用者也可以開啟Google地球並按一下船舵，從說故事平台「旅行家」上找到縮時攝影功能來查看互動式導覽。

摩爾指出，製作地球規模的縮時攝影影片，需要在Earth Engine（Google的地理空間分析雲端 平台）中進行龐大的像素運算。為了將縮時攝影圖像的動畫匯入Google地球，Google收集1984年到2020年超過2400萬張的衛星影像，包括數百萬個像素。

摩爾說，Google Cloud上的數千台電腦用了超過200萬小時的處理時間，才將多達20 PB的衛星影像編譯成4.4兆像素的影片動畫，規模相當於53萬部4K解析度的影片，所有的運算工作都是在Google的碳中和資料中心內完成。

摩爾表示，在與合作夥伴的合作下，Google將在接下來的10年中，每年使用新的縮時攝影圖像更新Google 地球。Google希望從這個星球的觀點出發，進行辯論、鼓勵發現，並改變人們對一些最緊迫全球問題的看法。

影片來源：YouTube