好想去報到 超佛執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

西雅圖信用卡處理公司「Gravity Payments」執行長普萊斯6年前自砍薪水，讓全體員工享有每年至少6萬元台幣的基本工資。(翻攝：Instagram/danpriceseattle)

美國西雅圖的信用卡處理公司「Gravity Payments」執行長普萊斯（Dan Price）6年前自砍薪水，讓全體員工享有每年至少7萬美元的基本工資 ，被福斯新聞砲轟是「社會主義分子」，員工等著去領救濟物資。普萊斯14日上推特報告近況，稱公司營收 增為三倍，成為哈佛商學院研究範例，買房的員工已膨脹到10倍，並補上「總是投資在人們身上」。

普萊斯在一系列推文指出，自6年前將基本工資提升到7萬美元後，公司營收增為三倍，職員總數增加7成，客戶群翻倍，並列出許多員工的職場、生活與財務成就。同時，營業據點擴張到愛達荷州首府博伊西（Boise, ID），當地物價低於西雅圖，員工基本工資照樣逐步升高至7萬美元。

目前，Gravity Payments員工總數從130人升到200人，最高薪與最低薪的差距則從原來的33倍降為4倍。普萊斯也承認新冠疫情剛爆發時，公司營收一夜之間就減少55%，但員工們不離不棄，自願暫時減薪以免同事被資遣。隨著公司挺過風暴，大家的薪水不只都加了回來，現在甚至還能加薪。

普萊斯在推文寫道，一位員工在麥當勞 秘密兼職，讓他明白自己是一位耽誤員工的差勁老總，他為那位員工加薪，讓她不用再去麥當勞兼差，「沒有人應該必須做兩分工作才能維持生計」。

普萊斯同時踢爆，當初他獲邀上福斯新聞的談話節目時，幫他帶路的製作助理坦承只賺最低工資，在紐約市只能掙扎著勉強過活。普萊斯曾詢問薪水達七位數又公開嘲笑他的主持人，能不能在節目談論製作團隊的薪水，對方卻總是說不行。

普萊斯指出，當初為了找財源，他將自己的薪水從110萬美元直接砍到7萬美元，「我完全不懷念百萬富翁的生活風格。當你爬出貧困時，金錢能購買到快樂，但從有錢晉升到非常有錢不會讓你更快樂，做你相信正確的事情才會」。