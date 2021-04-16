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台「綠色乖乖」傳說紅到英國 網：高效率秘密被發現了

中央社／倫敦16日專電
台灣常見於電腦3C設備旁擺放綠色包裝的「乖乖」以期運作順暢。（本報資料照片）
台灣常見於電腦3C設備旁擺放綠色包裝的「乖乖」以期運作順暢。（本報資料照片）

台灣的「乖乖」常用在各行各業，有拜有保佑，據稱可讓機器乖乖聽話。英國廣播公司（BBC）的Worklife單元今天報導這項趣聞。

Worklife單元不是英國廣播公司一般新聞報導，而是來自全世界、與工作相關的秘訣或趣聞，像是教你上班如何不打瞌睡等，台灣科技業常當作「鎮機之寶」的乖乖也登上版面。

報導說，「乖乖」各種口味中的綠色包裝奶油椰子口味，成為各種機械的護身符，從點鈔機、到無線電塔旁邊都會擺上一包，希望這種膨化玉米點心能保佑機器正常運作，在實驗室、銀行，甚至醫院都可以看到「乖乖」的身影。

報導表示，在半導體產業領先全球的台灣，「乖乖」究竟何時開始有這種幸運符功能無人知曉。「乖乖」於1968年由廖金港的公司生產，起因是他的藥廠希望在淡季也有生意可做，因此開始生產餅乾、點心。

不少網友笑稱，「台灣科技業最大的秘密被英國報導了」、「良率高的秘密」、「不要報給三星知道」。

「乖乖」總經理、第三代的廖宇綺說，乖乖原本是特別為兒童製造的一款點心，當時在市場上獨一無二，但在一名研究生看中「乖乖」的諧音之後，故事有了新的發展。「乖乖」的傳奇從此誕生。

台灣常見於電腦3C設備旁擺放綠色包裝的「乖乖」以期運作順暢。（本報資料照片）
台灣常見於電腦3C設備旁擺放綠色包裝的「乖乖」以期運作順暢。（本報資料照片）

她說：「據稱這名研究生當時在寫論文，但是電腦一直當機，因此他想到擺上護身符。結果擺了之後，機器就正常運作，他也即時完成論文。」

除了「乖乖」有要機器「乖乖表現」的意思外，使用綠色「乖乖」是因為綠色代表紅綠燈當中的綠燈，另外2種口味的紅色和黃色包裝就沒有效果。

即使身為經營者，廖宇綺說，「乖乖」被科技業當作護身符的故事，她也是上網查到的，據稱那名研究生從事IT產業，因此「乖乖」的故事在科技業口耳相傳。

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