華航「最迷你嬌客」載澳洲蜜蜂到溫哥華授粉

華航本月首度承運「最迷你的嬌客」,載送活體蜜蜂由澳洲雪梨啟程,從南半球飛越至北半球,經桃園機場 轉機後前往目的地溫哥華,幫助加拿大 哥倫比亞省各處的果園授粉。

華航此次承接運送授粉蜜蜂的貨運任務,皆以A350-900客機腹艙執行,第一批蜜蜂於雪梨時間4月7日啟程,由 CI052 航班自雪梨飛往台北(桃園),經過桃園機場轉機後,接續8日 CI032 航班由台北(桃園)飛往目的地溫哥華。第一批蜜峰送抵加拿大時備受關注,溫哥華國際機場以「Un-bee-lievable」在官方推特及Instagram發布貼文,分享難得的貨運景象。

We are proud to welcome roughly 15,000 bees in two hives on our Vancouver Film Studios lot! Totally un-bee-lievable! 🐝 Thank you to @eastvanbees for their expertise. Want to see more? Check out our Instagram! #Bees #UrbanBees #VancouverFilmStudios #VFSSustainability #SavetheBees pic.twitter.com/MQJULqcIgZ