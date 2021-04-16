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華航「最迷你嬌客」載澳洲蜜蜂到溫哥華授粉

記者楊文琪／即時報導
華航本月首度承運「最迷你的嬌客」，載送活體蜜蜂由澳洲雪梨啟程，從南半球飛越至北半球，經桃園機場轉機後前往目的地溫哥華。 (圖:華航提供)
華航本月首度承運「最迷你的嬌客」，載送活體蜜蜂由澳洲雪梨啟程，從南半球飛越至北半球，經桃園機場轉機後前往目的地溫哥華。 (圖:華航提供)

華航本月首度承運「最迷你的嬌客」，載送活體蜜蜂由澳洲雪梨啟程，從南半球飛越至北半球，經桃園機場轉機後前往目的地溫哥華，幫助加拿大哥倫比亞省各處的果園授粉。

華航此次承接運送授粉蜜蜂的貨運任務，皆以A350-900客機腹艙執行，第一批蜜蜂於雪梨時間4月7日啟程，由 CI052 航班自雪梨飛往台北（桃園），經過桃園機場轉機後，接續8日 CI032 航班由台北（桃園）飛往目的地溫哥華。第一批蜜峰送抵加拿大時備受關注，溫哥華國際機場以「Un-bee-lievable」在官方推特及Instagram發布貼文，分享難得的貨運景象。

華航此次載運活體蜜蜂，除費時協助申請動植物來台過境檢疫許可之外，溫控管理是這項載運任務的重要關鍵。華航依貨主要求，維持蜜蜂在低溫且通風之運送環境，每批運送外箱皆以乾冰調節環境溫度在攝氏2-8度間，貨艙也由機長恆溫控制在攝氏2到8度間，降低蜜蜂在載運過程中的活動力，提高運送之穩定度。

抵台轉機時，蜜蜂貨盤優先進入倉儲溫控區完成過境程序，貨運人員並持續補充乾冰，同時掌握貨盤轉運時效，避免移轉過程受天候、濕度等影響，確保蜜蜂由秋天的南半球至春天的北半球一路旅途順暢。配合華航營運班表規劃，第二批蜜蜂於台灣時間 4 月 15 日由 CI056 班機運抵台，銜接當日 CI032 航班前往溫哥華；第三批蜜蜂預計下周安排載運。

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