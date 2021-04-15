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研究：噪音汙染對樹群和植物多樣性 構成長期威脅

中央社巴黎14日綜合外電報導
最新研究顯示，營造業、工業以及興建道路及管線等基礎建設製造的人為噪音大幅增加，對樹群和植物多樣性構成長期風險。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
最新研究顯示，營造業、工業以及興建道路及管線等基礎建設製造的人為噪音大幅增加，對樹群和植物多樣性構成長期風險。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

最新研究顯示，噪音汙染對樹群和植物多樣性構成長期風險，甚至在移除噪音來源後，這類衝擊恐怕還會持續。

自上世紀中以來，營造業、工業以及興建道路及管線等基礎建設製造的人為噪音大幅增加，生物學家越來越憂心人為噪音對動植物帶來的衝擊。

之前的研究雖紀錄了短期噪音對樹群造成的衝擊，因為噪音會嚇跑昆蟲和動物等傳粉媒介，但針對長期衝擊的調查研究卻不多。

美國研究人員調查位於新墨西哥州樹群，這些樹木已經暴露在大量人為噪音下長達15年。研究人員發現，相較於安靜地區，噪音地區的矮松幼苗減少75%。

加利福尼亞理工州立大學（ California Polytechnic State University）生物學教授、研究共同作者佛朗西斯（Clinton Francis）表示：「人類噪音汙染的衝擊已經潛入這些林地群體。我們目前見到，移除那些噪音不必然會立即帶來生態功能的恢復。」

另一位研究共同作者菲力普斯（Jennifer Phillips）表示，研究結果顯示噪音汙染如何驅離傳粉動物，即使是在噪音來源移除後。

菲力普斯指出：「諸如叢鴉等對噪音十分敏感的動物已經學會避開特定區域。動物可能需要一段時間，才能重新發現這些過去充滿噪音如今卻不再有噪音的地區。我們不清楚需要多久時間。」

這項研究刊登在今天出刊的皇家學會報告生物科學版（Proceedings of the Royal Society B）。

新墨西哥州 美國 皇家

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