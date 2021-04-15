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換人工膝關節後想及早復原 治療師建議這3招

記者王昭月／高雄報導
第一招「腳踝幫浦」運動，在患肢小腿墊上毛巾（或較硬質枕頭），腳踝往上勾、之後往下壓，每回30-40下，可降低術後水腫。記者王昭月／攝影
第一招「腳踝幫浦」運動，在患肢小腿墊上毛巾（或較硬質枕頭），腳踝往上勾、之後往下壓，每回30-40下，可降低術後水腫。記者王昭月／攝影

老人置換人工膝關節已是常態，但有人擔心術後亂動，可能影響傷口癒合，專業物理治療師黃富明表示，接受手術的患者術後就開始運動，反而才能及早復原。有名70歲阿公接受醫院指導的三招躺著做的運動，大幅降低水腫，也恢復肌力與活動度，復原更快。

黃富明表示，這名阿公因右膝蓋退化性關節炎，疼痛且變形，經保守治療沒改善，才決定接受人工膝關節置換，但術後他卻擔心影響傷口癒合，不敢活動。

黃富明說，需置換人工膝關節的民眾以退化性關節炎及類風濕性關節炎患者為主。此外，肥胖、長期負重、運動員或曾車禍的民眾，因為膝蓋磨損，關節損害，嚴重影響行動與生活，也是需考慮動手術的族群。

其實，換人工膝關節的民眾，經醫師評估，術後能開始做運動，他建議三招躺著就可以做的運動，第一招「腳踝幫浦」動作，患者在患肢小腿墊上毛巾（或較硬質枕頭），腳踝往上勾、之後往下壓，每回做30到40下。可幫助血液打回心臟，降低術後水腫。

第二招「股四頭肌收縮」，在患肢膝窩墊上毛巾，膝蓋往下頂，每次撐5秒，一次做10到15下，可增加大腿肌力，避免術後肌力下降。第三招「下肢滑行」躺著或坐著做都可以，患肢的腳跟往後滑行，角度維持在膝蓋不疼痛的範圍，每次做15到20下，維持關節活動度。

黃富明說，這三招運動每天做三回，有助置換膝關節的患者及早復原。

第三招「下肢滑行」運動，患肢的腳跟往後滑行，角度維持在膝蓋不疼痛的範圍，做15-...
第三招「下肢滑行」運動，患肢的腳跟往後滑行，角度維持在膝蓋不疼痛的範圍，做15-20下為一回，避免活動度下降。記者王昭月／攝影
第二招「股四頭肌收縮」運動，在患肢的膝窩墊上毛巾，膝蓋往下頂，每次撐5秒，做10...
第二招「股四頭肌收縮」運動，在患肢的膝窩墊上毛巾，膝蓋往下頂，每次撐5秒，做10-15下為一回。可增加大腿肌力。記者王昭月／攝影

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