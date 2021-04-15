我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

獨缺亞契？英王室公布菲立普與7曾孫溫馨同框照

編譯徐榆涵／綜合報導
英國威廉王子和凱特近日在Instagram上分享一張親王與七位曾孫合影的溫馨照片。（取材自Instagram／@Duke and Duchess of Cambridge）
英國威廉王子和凱特近日在Instagram上分享一張親王與七位曾孫合影的溫馨照片。（取材自Instagram／@Duke and Duchess of Cambridge）

英國菲立普親王9日逝世，享耆壽99歲，葬禮將於17日舉行，威廉王子和凱特近日在Instagram上分享一張親王與七位曾孫合影的溫馨照片，畫面相當感人。但網友隨即發現，哈利與梅根的兒子亞契不在照片中。

據悉照片拍攝於2018年的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）中，當時菲立普親王與妻子、英國女王伊莉莎白二世，在此地含飴弄孫，留下一張他們跟七名曾孫合影的照片。

照片中，站在沙發後方的女孩是女王曾孫輩中年齡最大的，為安妮公主長子的大女兒薩凡娜（Savannah Phillips），而靠著親王坐著的是薩凡娜的妹妹伊斯拉（Isla Phillips），而被伊斯拉抱在懷中的是她的小表妹莉娜（Lena Tindall），和身旁站著的是短髮女孩米婭（Mia Tindall）是親姐妹。而靠著女王的從左至右分別是凱特威廉家的喬治、路易和夏綠蒂。

照片中並沒有出現薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根的兒子亞契（Archie），是因為亞契出生於2019年5月6日，此張照片是2018年拍攝，拍攝當時亞契尚未出生。

英國女王 凱特 哈利

上一則

83歲教授徵婚 求22-40歲氣質女 給月薪千萬美元

下一則

根本林默娘轉世 女主播撞臉媽祖神像

延伸閱讀

友人說梅根不想成為親王葬禮焦點 專家：那就安靜點

友人說梅根不想成為親王葬禮焦點 專家：那就安靜點
梅根不返英奔喪 因崇拜菲立普親王 有「這層顧慮」

梅根不返英奔喪 因崇拜菲立普親王 有「這層顧慮」
哈梅惹怒菲立普親王？王室作家：其實他同情孫子

哈梅惹怒菲立普親王？王室作家：其實他同情孫子
哈利、梅根惹怒爺爺菲立普？知情者透露：其實被他同情

哈利、梅根惹怒爺爺菲立普？知情者透露：其實被他同情

熱門新聞

網友在抖音（TikTok）上傳一部影片，實測用堅果消除地板刮痕，引起熱議。（取材自TikTok）

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

2021-04-09 23:00
劉德華公開私下飲食習慣。取材自微博

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

2021-04-13 08:35
姐說靠在飛機窗邊睡覺是禁忌。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

2021-04-07 03:00
去年5月封鎖防疫期間所做的意見調查顯示，波霸奶茶是加州、夏威夷和密西根熱門外送飲料第一名。美聯社

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

2021-04-14 05:21
一名網友發文詢問，40歲男性還追得到20歲出頭的女生嗎？掀起熱議。示意圖／ingimage

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

2021-04-11 07:18
圖為「藍色珊瑚礁」劇照。（取材自IMDb）

「藍色珊瑚礁」60歲男星 想找能「一天做2次」的女友

2021-04-14 03:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷