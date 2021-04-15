獨缺亞契？英王室公布菲立普與7曾孫溫馨同框照

英國威廉王子和凱特近日在Instagram上分享一張親王與七位曾孫合影的溫馨照片。（取材自Instagram／@Duke and Duchess of Cambridge）

英國菲立普親王9日逝世，享耆壽99歲，葬禮將於17日舉行，威廉王子和凱特 近日在Instagram上分享一張親王與七位曾孫合影的溫馨照片，畫面相當感人。但網友隨即發現，哈利 與梅根的兒子亞契不在照片中。

據悉照片拍攝於2018年的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）中，當時菲立普親王與妻子、英國女王 伊莉莎白二世，在此地含飴弄孫，留下一張他們跟七名曾孫合影的照片。

照片中，站在沙發後方的女孩是女王曾孫輩中年齡最大的，為安妮公主長子的大女兒薩凡娜（Savannah Phillips），而靠著親王坐著的是薩凡娜的妹妹伊斯拉（Isla Phillips），而被伊斯拉抱在懷中的是她的小表妹莉娜（Lena Tindall），和身旁站著的是短髮女孩米婭（Mia Tindall）是親姐妹。而靠著女王的從左至右分別是凱特威廉家的喬治、路易和夏綠蒂。

照片中並沒有出現薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根的兒子亞契（Archie），是因為亞契出生於2019年5月6日，此張照片是2018年拍攝，拍攝當時亞契尚未出生。