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83歲教授徵婚 求22-40歲氣質女 給月薪千萬美元

記者賴錦宏／即時報導
83歲退休教授徵婚，徵求22至40歲氣質好的女子給月薪千萬美元，引發網友熱議。（取材自微博）
83歲退休教授徵婚，徵求22至40歲氣質好的女子給月薪千萬美元，引發網友熱議。（取材自微博）

第十五屆三月三相親大會14日在山東濟南千佛山拉開幕，一名83歲退休教授的徵婚廣告，可以給未來妻子提供1000萬美元的工資〈稅後月薪〉，在相親大會上瞬間火紅起來了。

八旬老人張玉福，退休前任職於山東省科學院能源所，是一名退休老教授。這位老翁在徵婚廣告中稱自己出生於1937年，現在有房有車，月薪5萬元人民幣以上，誠徵一名22到40歲之間的女性為妻，要求年輕、形象氣質好。退休教授稱準備開始註冊一家1萬5千億美元的大公司，可以給妻子提供1000萬美元的工資，共創國際大業。

綜合上游新聞、澎湃新聞等媒體報導，這個相親條件惹來大量爭議，首先是年齡問題，都說人生七十古來稀，83歲的高齡還想娶年輕貌美的嬌妻，這明顯癡人說夢。雖說情侶之間年齡不是問題，但相差40多歲未免太誇張，暫且不說精力的問題，年齡差異過大必然導致三觀不和，看待事物的角度和觀念也會相差十萬八千里，沒有共同語言，婚姻不可能幸福。

張玉福處於喪偶狀態，想找一個老伴可以理解，但帖子上的信息太過誇張，不免讓人起疑，是噱頭還是真實的？徵婚大會的工作人員表示，信息來源真實，信息的確是張玉福本人貼出來的。

澎湃新聞報導指出，退休老教授張玉福因為年事已高，患有小腦萎縮症狀，生活一直由女兒照顧。也就是說，這位老教授不具備正常人的思考能力，他說的話也不能信，這則帖子純屬精神狀態不正常情況下寫出來的。

徵婚廣告在微博微信上被頻繁轉發引發大陸網友熱議後，張玉福的家屬也發聲回應了。張玉福的女婿表示，「老丈人的腦子有點毛病，他說的話不能相信。」

據悉，張玉福和原配於1973年結婚，妻子因患癌去世已經十多年了，這些年來，張玉福一直想找一個老伴一起生活，但很多人都介意他的年齡太大，一直沒找到。他的心願是能夠找到一名在生活和工作中都對他有幫助的女士。

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