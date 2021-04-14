蔚藍漩渦映深藍湖水 土耳其萬恩湖成NASA最佳地球照片

土耳其東部萬恩湖照片在美國國家航空暨太空總署「2021地球錦標賽」線上投票中拔得頭籌。 取材自NASA

太空 人從國際太空站拍攝的土耳其東部萬恩湖（Lake Van）照片在美國國家航空暨太空總署（NASA ）「2021地球錦標賽」線上投票 中拔得頭籌。蔚藍漩渦和深藍湖水在靜謐中予人無限想像。

美國國家航空暨太空總署地球觀測站（Earth Observatory）在取名「萬恩湖」的照片中說，萬恩湖於春、秋兩季浮游生物和水生植物增生，製造大量有機碳。從太空鳥瞰，湖中彷彿出現了數個看起來像漩渦的混濁羽狀物，吸引目光。

太空人魯賓斯（Kate Rubins）於2016年9月12日從國際太空站（International Space Station）拍下萬恩湖一隅，這張照片在NASA「2021地球錦標賽」（Tournament Earth 2021）線上投票中成為年度「最佳地球照片」。

「2021地球錦標賽」在4個類別中一共挑選32張照片，自3月8日起開放線上投票，經過93萬人次參與5輪票選，以「寧靜」類別第一名進入決選的萬恩湖照片擊敗2012年在南美和南大西洋上方拍攝的另一張決選照片「運動中的星星」（Stars in Motion）。

NASA地球觀測站表示，內陸湖萬恩湖是舉世最大鹼湖（soda lake），沒有出口，湖水會因蒸發而消失，其pH值為10，具高鹽度。

埃爾季什（Ercis）附近的萬恩湖水較淺，但是其他部分最深達450公尺。氣候變遷、火山爆發和構造活動導致過去60萬年來湖面下降數百公尺。

鹼湖通常含有高濃度碳酸鹽類物質。包括照片中那些「漩渦」和深藍色湖水主要蘊含碳酸鈣、碎屑物質和一些有機物。萬恩湖也有已知最大量現生微生物岩沉積。