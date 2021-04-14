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完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

編譯湯淑君／綜合外電
去年5月封鎖防疫期間所做的意見調查顯示，波霸奶茶是加州、夏威夷和密西根熱門外送飲料第一名。美聯社
去年5月封鎖防疫期間所做的意見調查顯示，波霸奶茶是加州、夏威夷和密西根熱門外送飲料第一名。美聯社

珍珠和波霸奶茶最近在美國各地日益成為珍稀飲料，下回想喝可能要等幾月後了。這是因為一股「完美風暴」來襲，導致原料珍珠粉圓大缺貨。

財經網站MarketWatch報導，美國正面臨一場「波霸（粉圓）危機」，美國西岸港口大壅塞，導致林林總總的亞洲進口貨物都受影響，包括從台灣進口的珍珠和波霸粉圓，以及進口自泰國用來做粉圓的木薯澱粉。波霸奶茶業者只好敬告顧客，數周後可能售罄，估計需要好幾個月供應才會恢復正常。

在舊金山、洛杉磯和紐約經營Boba Guys珍珠奶茶店的加州U.S. Boba公司老闆，上周在Instagram貼出影片說：「這一行全面缺貨，有些波霸奶茶店已經銷售一空，其他的店數周後也將賣完。99%的波霸粉圓是從海外進口…在下一批木薯澱粉到貨前，供應情況多變。」

波霸奶茶店近年來在全美各地竄紅，奶茶附帶有嚼勁的珍珠和波霸粉圓成為人氣甚旺的飲品。去年5月在封鎖防疫期間所做的一項全國性意見調查顯示，波霸奶茶是加州、夏威夷和密西根熱門外送飲料第一名，在紐約市也走紅多年。

芝加哥供應商Boba Direct銷售暨全球行銷副總裁Oliver Yoon接受 Business Insider訪問時表示，供應鏈中斷幾乎全面影響從亞洲運往美國的貨品，但珍珠和波霸粉圓缺貨更是「完美風暴」下的產物，因為供應源幾乎全來自亞洲，所以尤其容易受貨運延誤衝擊，而且，缺貨發生之時，適逢美國重啟經濟活動和消費者支出強勁彈升之際，民眾迫不及待開始返回最愛的餐廳和商店。

加州波霸粉圓供應商Leadway International資深銷售經理Tommy Huang向舊金山紀事報表示：「約莫一周後，木薯澱粉將是珍稀之物，因為到時候沒人有貨。要到很久以後，我們才有辦法說，木薯粉不缺貨。」

Boba Guys在影片中表示，缺貨情況可能延續數月之久，因為跨太平洋海運、通關和貨物運離碼頭通常需時一個月左右，現在卻要耗費四、五個月的時間。因此他們呼籲全美各地珍珠奶茶顧客：「若你見到店裡波霸粉圓缺貨，別生氣，不是他們的錯。人人都盡力了。」

美國 加州 紐約市

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