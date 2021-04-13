又見外星人？美官兵目擊不明飛行物「在軍艦上空盤旋」
Mystery Wire網站日前披露，美國國防部將美軍官兵拍到的疑似幽浮照片與影像放進一分秘密調查報告，國防部發言人高夫（Sue Gough）證實，這些影像確由海軍人員攝得，被不明空中現象專案小組（The UAP Task Force）收錄，隨後按照慣例拒絕多談。
Mystery Wire網站此前報導，新影像經UAP專案小組收集，再由調查電影工作者科貝爾（Jeremy Corbell）取得與證實真實性。Mystery Wire網站則獨立確認，這些視覺材料被UAP專案小組納入他們準備提交的簡報。
根據報導，美國海軍派駐加州聖地牙哥的數艘軍艦曾多次登載不明空中侵入者低飛掠過。2020年6月首度有消息浮上抬面，稱「基德號」驅逐艦（USS Kidd, DDG-100）早在2019年就曾遇到幽浮。The Drive隨後依法調閱同時間就在附近的另外四艘驅逐艦日誌，發現多艘軍艦官兵同樣目擊類似景象。據稱官兵形容眼前物體是無人機，卻完全沒有描述來源地點與可能的操縱者身分。
科貝爾此次披露的影像據稱由「羅素號」驅逐艦（USS Russell, DDG-59）一位軍官用夜視鏡錄得，時間點為2019年7月，可見多個金字塔形物體在驅逐艦上方約213公尺處盤旋，其中一個物體底部還不停發出閃光。
科貝爾在Mystery Wire的Podcast指出，機密簡報列舉數艘船艦在2019年7月的多起目擊報告，「這顯示他們形容為載具的物體，他們做出一個大大的區別。他們在這分機密簡報確定了，他們做出一個大大的區別，這不是我們擁有或一個絕密計畫的玩意，這不是外國軍方的玩意，這些物體以我們沒預料到的方式活動。你知道他們呈現非空氣動力學的形狀，就像金字塔一樣，這是飛行的金字塔」。
另外一組影像據稱則由「奧馬哈號」濱海戰鬥艦（USS Omaha, LCS-12）官兵拍下，可見一個球狀物體從旁飛過，還指這個「跨介質載具」（trans-medium vehicle）隨後降入海中。
高夫在回覆Mystery Wire網站查證的聲明老調重彈，指國防部保護任務安全，避免揭露可能供潛在敵人利用的資訊，不會公開討論觀察或檢查通報侵入訓練區或指定空域的細節，「包括被指定為UAP的侵入現像」。
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