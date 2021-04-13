又見外星人？美官兵目擊不明飛行物「在軍艦上空盤旋」

調查電影工作者科貝爾取得美國海軍「羅素號」驅逐艦一位軍官用夜視鏡拍下金字塔形物體在上空盤旋影像，美國國防部發言人證實，這些影像確由海軍人員攝得。畫面翻攝：Instagram/jeremycorbel

Mystery Wire網站日前披露，美國國防部 將美軍官兵拍到的疑似幽浮照片與影像放進一分秘密調查報告，國防部發言人高夫（Sue Gough）證實，這些影像確由海軍人員攝得，被不明空中現象專案小組（The UAP Task Force）收錄，隨後按照慣例拒絕多談。

Mystery Wire網站此前報導，新影像經UAP專案小組收集，再由調查電影工作者科貝爾（Jeremy Corbell）取得與證實真實性。Mystery Wire網站則獨立確認，這些視覺材料被UAP專案小組納入他們準備提交的簡報。

根據報導，美國海軍派駐加州 聖地牙哥的數艘軍艦曾多次登載不明空中侵入者低飛掠過。2020年6月首度有消息浮上抬面，稱「基德號」驅逐艦（USS Kidd, DDG-100）早在2019年就曾遇到幽浮。The Drive隨後依法調閱同時間就在附近的另外四艘驅逐艦日誌，發現多艘軍艦官兵同樣目擊類似景象。據稱官兵形容眼前物體是無人機，卻完全沒有描述來源地點與可能的操縱者身分。

科貝爾此次披露的影像據稱由「羅素號」驅逐艦（USS Russell, DDG-59）一位軍官用夜視鏡錄得，時間點為2019年7月，可見多個金字塔形物體在驅逐艦上方約213公尺處盤旋，其中一個物體底部還不停發出閃光。

科貝爾在Mystery Wire的Podcast指出，機密簡報列舉數艘船艦在2019年7月的多起目擊報告，「這顯示他們形容為載具的物體，他們做出一個大大的區別。他們在這分機密簡報確定了，他們做出一個大大的區別，這不是我們擁有或一個絕密計畫的玩意，這不是外國軍方的玩意，這些物體以我們沒預料到的方式活動。你知道他們呈現非空氣動力學的形狀，就像金字塔一樣，這是飛行的金字塔」。

另外一組影像據稱則由「奧馬哈號」濱海戰鬥艦（USS Omaha, LCS-12）官兵拍下，可見一個球狀物體從旁飛過，還指這個「跨介質載具」（trans-medium vehicle）隨後降入海中。

高夫在回覆Mystery Wire網站查證的聲明老調重彈，指國防部保護任務安全，避免揭露可能供潛在敵人利用的資訊，不會公開討論觀察或檢查通報侵入訓練區或指定空域的細節，「包括被指定為UAP的侵入現像」。