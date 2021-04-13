我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1億8962萬劑疫苗 逾2成完成接種

密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

中醫改善排卵痛 助女子順利懷孕

記者黃寅／台中報導
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師陳書怡說，大約1/5女性會在排卵期出現3~12小時的單側腹痛，又稱排卵痛或經期間腹痛，對於備孕女性而言，此疼痛為最直接簡單且無害的排卵日提醒。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院中醫科醫師陳書怡說，大約1/5女性會在排卵期出現3~12小時的單側腹痛，又稱排卵痛或經期間腹痛，對於備孕女性而言，此疼痛為最直接簡單且無害的排卵日提醒。圖／亞洲大學附屬醫院提供

台灣一名30歲女子想趁年輕有體力時趕緊生寶寶，努力超過半年卻一直失敗，加上開始工作後，平時來得很順的月經，卻總在排卵期發生少量出血、腹痛合併腰痠情形，透過4個月針灸加中醫治療，排卵期不適症狀獲得改善，終於得以順利懷孕。

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師陳書怡指出，這樣的門診的案例並不少見，患者通常自覺身體健康，卻總是「做人」失敗，到西醫門診檢查並無特殊問題，僅被叮嚀放輕鬆應能順利懷孕。

她說，大約五分之一女性會在排卵期出現3到12小時的單側腹痛，又稱排卵痛或經期間腹痛，對於備孕女性而言，此疼痛為最直接簡單且無害的排卵日提醒，常規治療上多以止痛藥為主，嚴重一點的患者可能會使用避孕藥治療，但在確認排卵痛之前，須經由必要檢查，排除子宮內膜異位症、卵巢腫瘤、骨盆腔發炎，甚至闌尾炎、子宮外孕等，上述疾病都會加重排卵期疼痛。

但為什麼正常女性也會有排卵痛呢？陳書怡說，卵子在濾泡中成熟排出，才有機會孕育新生命，在這樣的破卵過程中，濾泡中的液體（或些微的血）會跟著流出，影響腹膜的張力，進而誘發疼痛反應。

她說，以中醫來說，排卵期是重陰轉陽的重要轉捩點，而肝氣的調達通暢是啟動機制的關鍵，舉凡肝氣鬱滯、腎陰虛、肝血不足的狀況，都是阻礙肝氣生發的問題，常以疏肝理氣、滋陰養血方向治療；此外，由於濾泡中的少量液體無法快速被自體吸收或排出，水液代謝失調，脾虛痰濕也是治療重點，常見於氣虛水滯、腎陰陽兩虛的女性，多囊性卵巢即屬此類。

此外，身體結構空間不足或不對稱，常會誘發固定側的不適，因此身體結構的歪斜是身體氣血流通阻礙的最直接因素，排卵期腹痛伴隨固定側的腰酸背痛，或下肢疼痛，往往是肌肉筋膜造成，常以手法、針灸調理改善。

陳書怡建議，育齡期的女性因應職場或家庭壓力而生的問題不可忽視，建議諮詢中醫師後，平時可飲用養陰疏肝茶（生薄荷3片、枸杞1小把、甘草1片、烏梅1顆）來培養好心情，同時在中醫經絡循行上，骨盆腔屬肝、腎經循行，與深前線筋膜走向類似，可強化核心運動，每天睡前不妨做「仰臥束角式」，舒緩緊繃的肌筋膜，如此才能身心舒暢，告別疼痛，享有好孕氣。

台灣 肌肉 腫瘤

上一則

痔瘡血止不住、術後傷口1年才好 醫：3狀況恐是血友病

延伸閱讀

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行
爬樓梯膝蓋痛 淺談退化性膝關節炎中醫治療

爬樓梯膝蓋痛 淺談退化性膝關節炎中醫治療
罕見「異期復孕」 孕期隔3周又懷孕 39歲生下雙胞胎

罕見「異期復孕」 孕期隔3周又懷孕 39歲生下雙胞胎
懷孕3周後又懷孕 39歲媽生下1大1小雙胞胎

懷孕3周後又懷孕 39歲媽生下1大1小雙胞胎

熱門新聞

杜拜3日發生一群全裸女模站在一處高樓陽台拍照，景象遭人拍攝後上傳社群媒體，引發軒然大波與當地輿論怒火，俄媒「生活」指約40名模特兒事後遭到逮捕。畫面翻攝：The Sun

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

2021-04-06 06:48
姐說靠在飛機窗邊睡覺是禁忌。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

2021-04-07 03:00
網友在抖音（TikTok）上傳一部影片，實測用堅果消除地板刮痕，引起熱議。（取材自TikTok）

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

2021-04-09 23:00
由於洞窟中探險的意相加上指針形式，讓網友推斷Explorer II將是2021年勞力士ROLEX的新品之一。（取材自Instagram／合成圖）

勞力士ROLEX新品大預測？2只「經典款」呼聲高

2021-04-06 01:37
一項涵蓋超過23萬人的大型研究顯示，有1/3的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在確診半年內診斷出大腦或精神疾病。 美聯社

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

2021-04-07 11:03
一名網友發文詢問，40歲男性還追得到20歲出頭的女生嗎？掀起熱議。示意圖／ingimage

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

2021-04-11 07:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰