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罹患「大小胸」罕病 英23歲女自信拒絕手術

編譯中心／綜合報導
英國女子布池天生罹患罕見的波蘭氏症候群，導致她一邊乳房明顯大於另一邊乳房。（取材自Instagram）
英國女子布池天生罹患罕見的波蘭氏症候群，導致她一邊乳房明顯大於另一邊乳房。（取材自Instagram）

23歲英國女子布池（Becca Butcher）天生罹患罕見的波蘭氏症候群（Poland's syndrome），導致她一邊乳房明顯大於另一邊乳房，正常發育的右乳房是D罩杯，而左乳房只有A罩杯。

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，布池求學時因為這個症狀，總被同學殘酷地取笑說她「永遠不會找到真愛，且沒有男孩會想跟她交往。」但布池自認大小胸是不須「修正」的問題，拒絕進行健保給付的胸部手術：「我請醫師告訴我這個症狀的成因，我不想改變它，想跟它共存。」

波蘭症候群為先天畸形疾病，其特徵為胸大肌無發育，合併胸小肌、肋骨、肩胛骨、乳房、皮下組織或手指的發育不全及畸形。多數患者只有單邊結構缺損，故能接受重建手術。這種病在男性中更為普遍。

布池10幾歲時因左乳房沒發育曾多次就醫，醫師認為她還沒到青春期，所以不須擔心，但當她的右乳房明顯變大時，她開始自行找資料，才發現自己可能罹患波蘭氏症候群。布池跟醫師說這件事時，對方竟說自己從沒聽過。

布池開始在網上分享她的經驗並建立了社群。許多有類似症狀女性坦承自己從未交過男朋友，因為害怕向別人展示乳房。

布池兩年前找到接受她真實樣貌的男友奧菲斯（Kyle Officer），她認為自己的症狀「在某種程度上，可以過濾掉不適當的對象。」

布池提到自己跟100多名相同症狀的女性組成的WhatsApp群組，彼此交流支持。但她指出在同溫層取暖有點像惡性循環：「人們不會去就醫，所以醫師不太理解這症狀，很難診斷出來。這是須改變的現況。」

英國 社群

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