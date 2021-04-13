我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1億8962萬劑疫苗 逾2成完成接種

密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

2女兒「中年啃老」日88歲老醫師仍得看診養家

編譯中心／綜合報導
日本一位老醫師已經88歲了，但因為兩位女兒至今無法經濟自立，仍在苦撐著經營診所。醫師示意圖，非當事人及事物。（示意圖／取材自ingimage）
日本一位老醫師已經88歲了，但因為兩位女兒至今無法經濟自立，仍在苦撐著經營診所。醫師示意圖，非當事人及事物。（示意圖／取材自ingimage）

中年失業、啃老，是現代常見的社會問題之一。最近日本媒體就報導，有一位已經88歲的老醫師，卻因為兩位女兒即使中年了仍無法自立，只好拖著年邁的身子勉強工作。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位88歲的醫師山下敏夫（化名），至今仍必須經營著自己開設的診所。山下不是不願意退休，然而逼得他仍得苦撐著繼續看診的原因，是他的兩位女兒。山下膝下共有一位長男，以及兩位女兒。兩位女兒如今也都已經年過50，都在山下自己的診所上班。

然而，這兩位女兒除了在山下的診所之外，就沒有其他工作經驗，甚至連打工都沒試過，所以雖然已經步入中年，社會歷練卻可說幾乎為零。儘管她們也曾經試圖參與職業培訓，但最後也沒有考取對工作有利的證照。也就是說，當山下診所歇業之後，她們將以年過50的高齡失業，且沒有任何足以轉職的一技之長。

山下的長男雖然也是讀醫科，並且在外頭的大醫院上班，但每次談起是否繼承家中診所時，長男總是顯得興趣缺缺。長男過去曾離婚兩次，現在與第三位妻子在一起，孩子剛上幼稚園，可想而知未來將有許多教育上的開銷，因此不願意放棄薪資優渥的大醫院工作，跑來繼承山下營運狀況欠佳的診所。

從事醫業至今，山下自己目前雖然還有6000萬日幣（約54.9萬美元）的存款，但其實當初開設診所到現在，林林總總的花費超過3億日幣以上（約274.6萬美元），等於只回收約5分之1。而且因為還得支付兩位女兒及女兒子女的費用，整體存款其實是在慢慢變少的。

高齡88歲的山下，知道自己的來日已經不多，認為哪天突然倒下也不是意外之事，但就掛心兩位女兒今後的生計。如今在生命最後一段路，只希望女兒們能盡快找到自立的方法，以免未來抱憾終生。

日本 退休 教育

上一則

RIMOWA經典鋁箱染霧黑色 帥出新高度

下一則

英調音師帶古董鋼琴上喜馬拉雅山 師生沉浸美妙琴聲

延伸閱讀

日本發生多起大王烏賊擱淺事件 網友憂大地震前兆

日本發生多起大王烏賊擱淺事件 網友憂大地震前兆
最新財產申報 林佳龍夫妻身家逾3億

最新財產申報 林佳龍夫妻身家逾3億
存款Citi 即贈24K純金牛等好禮 4/30截止

存款Citi 即贈24K純金牛等好禮 4/30截止
蔡英文財產申報 存款5千萬 年增400萬元

蔡英文財產申報 存款5千萬 年增400萬元

熱門新聞

杜拜3日發生一群全裸女模站在一處高樓陽台拍照，景象遭人拍攝後上傳社群媒體，引發軒然大波與當地輿論怒火，俄媒「生活」指約40名模特兒事後遭到逮捕。畫面翻攝：The Sun

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

2021-04-06 06:48
姐說靠在飛機窗邊睡覺是禁忌。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

2021-04-07 03:00
網友在抖音（TikTok）上傳一部影片，實測用堅果消除地板刮痕，引起熱議。（取材自TikTok）

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

2021-04-09 23:00
由於洞窟中探險的意相加上指針形式，讓網友推斷Explorer II將是2021年勞力士ROLEX的新品之一。（取材自Instagram／合成圖）

勞力士ROLEX新品大預測？2只「經典款」呼聲高

2021-04-06 01:37
一項涵蓋超過23萬人的大型研究顯示，有1/3的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在確診半年內診斷出大腦或精神疾病。 美聯社

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

2021-04-07 11:03
一名網友發文詢問，40歲男性還追得到20歲出頭的女生嗎？掀起熱議。示意圖／ingimage

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

2021-04-11 07:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰