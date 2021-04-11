你累了嗎？高達92%癌患因治癌而出現癌疲憊

台灣癌症全人關懷基金會董事長、馬偕醫院兼任主治醫師謝瑞坤，癌疲憊可根據「癌因性疲憊症治療指引」分為「非藥物」和「藥物」處置，呼籲癌友要主動積極告知醫護人員。圖／謝瑞坤提供。

令人聞之色變的癌症 治療方法日新月異，但調查指出，92%癌友最難熬過「癌疲憊」，尤其末期病友，癌疲憊是抗癌過程中的大魔王，有三成中重度癌疲憊癌友因此放棄正規治療，影響預後。

台灣 癌症安寧緩和醫學會於2015年針對1207名癌症病人，進行「癌因性疲憊症流行病學調查」，高達92%癌症病患有癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF），但把這種困擾告知醫師的比率僅56%，透過量表評估發現，四分之一癌友已達中重度等級。

台灣癌症全人關懷基金會董事長、馬偕兼任主治醫師謝瑞坤表示，許多癌友把化療過程的累視為理所當然，極少主動或無法清楚向醫護人員描述此一困擾，導致疾病很容易遭忽略，進而影響疲憊評估與治療處置。

不同於一般的疲倦，癌疲憊是持續且主觀的疲憊或耗竭感，與日常活動無關，無法透過休息、睡眠緩解，嚴重時，連坐著、躺著甚至整日臥床都會感到疲憊。

謝瑞坤說明，癌因性疲憊症成因有二，癌症本身以及癌症治療過程，通常，一、二期別的癌友的癌疲憊是癌症本身造成，較為輕微，但到了三、四期，癌疲憊加重，一旦發作，將面臨失眠、疼痛、食欲不振、憂鬱等，一名院長級醫師因大腸癌三期，預計接受12次化療，但做完第二次就因癌疲想直接放棄。

「癌疲憊是可以治療的」，謝瑞坤建議，為癌疲憊所苦的癌患，可根據「癌因性疲憊症治療指引」，接受「非藥物」和「藥物」處置，門診患者可於每次回診時評估，量尺以0至10分，0分是完全無疲憊，1到3分是輕度疲憊，可以採取運動、營養飲食、睡眠衛生因應或預防，若出現4分以上的中重度疲憊，建議藥物治療。

一名52歲的婦人，五年前乳癌曾抗癌成功，去年回診癌細胞 復發，同時合併骨轉移和肝轉移，確診為癌症四期，治療過程自述不管睡多久都相當疲憊，生活品質大受影響，經評估屬中重程度後給予藥物，體力後來恢復得以繼續治療，現在腫瘤縮小獲得控制，也能繼續上班。

台北長庚醫院一般外科及乳房外科科主任游啟昌說，世界衛生組織正式將癌因性疲憊症列為疾病，我國醫護界也合力編撰完成「癌因性疲憊症臨床治療指引」，讓癌疲憊漸漸受到外界重視，後期的癌症治療因更需要長期抗戰，要預先讓病人知道各種副作用，並告知是「可處理的」，有助於提升病患信心，在抗癌路上堅持到底。