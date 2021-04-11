我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美學者籲美台強化經濟關係 因應中國心理統戰

亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入

你累了嗎？高達92%癌患因治癌而出現癌疲憊

記者陳碧珠／台北報導
台灣癌症全人關懷基金會董事長、馬偕醫院兼任主治醫師謝瑞坤，癌疲憊可根據「癌因性疲憊症治療指引」分為「非藥物」和「藥物」處置，呼籲癌友要主動積極告知醫護人員。圖／謝瑞坤提供。
台灣癌症全人關懷基金會董事長、馬偕醫院兼任主治醫師謝瑞坤，癌疲憊可根據「癌因性疲憊症治療指引」分為「非藥物」和「藥物」處置，呼籲癌友要主動積極告知醫護人員。圖／謝瑞坤提供。

令人聞之色變的癌症治療方法日新月異，但調查指出，92%癌友最難熬過「癌疲憊」，尤其末期病友，癌疲憊是抗癌過程中的大魔王，有三成中重度癌疲憊癌友因此放棄正規治療，影響預後。

台灣癌症安寧緩和醫學會於2015年針對1207名癌症病人，進行「癌因性疲憊症流行病學調查」，高達92%癌症病患有癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF），但把這種困擾告知醫師的比率僅56%，透過量表評估發現，四分之一癌友已達中重度等級。

台灣癌症全人關懷基金會董事長、馬偕兼任主治醫師謝瑞坤表示，許多癌友把化療過程的累視為理所當然，極少主動或無法清楚向醫護人員描述此一困擾，導致疾病很容易遭忽略，進而影響疲憊評估與治療處置。

不同於一般的疲倦，癌疲憊是持續且主觀的疲憊或耗竭感，與日常活動無關，無法透過休息、睡眠緩解，嚴重時，連坐著、躺著甚至整日臥床都會感到疲憊。

謝瑞坤說明，癌因性疲憊症成因有二，癌症本身以及癌症治療過程，通常，一、二期別的癌友的癌疲憊是癌症本身造成，較為輕微，但到了三、四期，癌疲憊加重，一旦發作，將面臨失眠、疼痛、食欲不振、憂鬱等，一名院長級醫師因大腸癌三期，預計接受12次化療，但做完第二次就因癌疲想直接放棄。

「癌疲憊是可以治療的」，謝瑞坤建議，為癌疲憊所苦的癌患，可根據「癌因性疲憊症治療指引」，接受「非藥物」和「藥物」處置，門診患者可於每次回診時評估，量尺以0至10分，0分是完全無疲憊，1到3分是輕度疲憊，可以採取運動、營養飲食、睡眠衛生因應或預防，若出現4分以上的中重度疲憊，建議藥物治療。

一名52歲的婦人，五年前乳癌曾抗癌成功，去年回診癌細胞復發，同時合併骨轉移和肝轉移，確診為癌症四期，治療過程自述不管睡多久都相當疲憊，生活品質大受影響，經評估屬中重程度後給予藥物，體力後來恢復得以繼續治療，現在腫瘤縮小獲得控制，也能繼續上班。

台北長庚醫院一般外科及乳房外科科主任游啟昌說，世界衛生組織正式將癌因性疲憊症列為疾病，我國醫護界也合力編撰完成「癌因性疲憊症臨床治療指引」，讓癌疲憊漸漸受到外界重視，後期的癌症治療因更需要長期抗戰，要預先讓病人知道各種副作用，並告知是「可處理的」，有助於提升病患信心，在抗癌路上堅持到底。

癌症 台灣 癌細胞

上一則

獨居長者飽受唾液腺癌折磨 勇敢抗癌鼓勵「別留遺憾」

延伸閱讀

獨居長者飽受唾液腺癌折磨 勇敢抗癌鼓勵「別留遺憾」

獨居長者飽受唾液腺癌折磨 勇敢抗癌鼓勵「別留遺憾」
抗癌出現疲憊症狀別硬撐 勇敢求助可及早治療

抗癌出現疲憊症狀別硬撐 勇敢求助可及早治療
影／美女泳士池江璃花子寫奇蹟 抗癌復出取得東奧資格

影／美女泳士池江璃花子寫奇蹟 抗癌復出取得東奧資格
抗癌典範 哈佛癌症醫師每天吃什麼預防疾病

抗癌典範 哈佛癌症醫師每天吃什麼預防疾病

熱門新聞

杜拜3日發生一群全裸女模站在一處高樓陽台拍照，景象遭人拍攝後上傳社群媒體，引發軒然大波與當地輿論怒火，俄媒「生活」指約40名模特兒事後遭到逮捕。畫面翻攝：The Sun

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

2021-04-06 06:48
姐說靠在飛機窗邊睡覺是禁忌。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

2021-04-07 03:00
網友在抖音（TikTok）上傳一部影片，實測用堅果消除地板刮痕，引起熱議。（取材自TikTok）

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

2021-04-09 23:00
由於洞窟中探險的意相加上指針形式，讓網友推斷Explorer II將是2021年勞力士ROLEX的新品之一。（取材自Instagram／合成圖）

勞力士ROLEX新品大預測？2只「經典款」呼聲高

2021-04-06 01:37
一項涵蓋超過23萬人的大型研究顯示，有1/3的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者在確診半年內診斷出大腦或精神疾病。 美聯社

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

2021-04-07 11:03
VUE SHIELD全防護鏡架式時尚面罩，主打可以疊加在大多數眼鏡上。圖／微風提供

路人回頭率超高 號稱最時尚的透明面罩你敢來一副嗎？

2021-04-06 18:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
疫苗副作用 女性大於男性 專家分析3原因

疫苗副作用 女性大於男性 專家分析3原因
中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低