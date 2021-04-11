獨居長者飽受唾液腺癌折磨 勇敢抗癌鼓勵「別留遺憾」

矽品精密號召同仁在祈福小卡上寫下鼓勵話語，希望給予黃阿伯力量，與病魔奮鬥。圖／矽品精密提供

台灣 台中市獨居長者黃阿伯罹患唾液腺癌，每周都得忍受化療痛苦。矽品精密與華山基金會日前舉辦窯烤活動，盼為阿伯創造快樂回憶，並增強其對抗病魔的決心。黃阿伯也鼓勵大家用心活下去，勇敢去做自己想做的事，不要後悔留下遺憾。

72歲黃阿伯未婚獨居，幼時因不慎被滾燙油鍋燙傷，在臉部及手部留下大面積傷疤，因為難看傷疤，他被稱為「牛魔王」，不僅從小到大被冷漠對待，工作也四處碰壁。他說，他講話總是很快，因為慢慢講根本沒人要聽。

黃阿伯是家中長子，有一名妹妹及智能障礙的弟弟，父母離世後，他一肩扛起照顧弟弟的責任，弟弟於兩年前過世，但半年前他也被確診罹患唾液腺癌，讓人生再度陷入黑暗。

黃阿伯每周必須忍受電、化療，尤其每次化療後，身體都會奇癢無比，相當痛苦，最近癌細胞 更轉移到淋巴，醫師宣判來日無多。

儘管飽受病魔折磨，但黃阿伯依舊很樂觀。他說，人生最後時刻，希望將自己人生故事分享出去，當個正向的教材，也鼓勵大家用心活下去，把握每一天，勇敢去做自己想做的事，不要後悔留下遺憾。

矽品精密志工社與華山基金會日前舉辦窯烤活動，帶黃阿伯走出戶外，創造快樂回憶，也增強其對抗病魔的決心。志工們也為黃阿伯獻上一首歌，獻上自祝福與擁抱，場面溫馨。

矽品精密資深處長張美慧表示，透過華山基金會得知黃阿伯飽受化療折磨，身體與精神上負擔沉重，因此活動前號召同仁在祈福小卡上寫下鼓勵的話語，短短一周募集到逾百張的祈福小卡，希望黃阿伯在治療過程中可以常拿出來看看，給予其力量與病魔奮鬥。